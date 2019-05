De oppositie wint in Thailand, maar generaals blijven aan de touwtjes trekken

Dat bleek uit de uitslag die vandaag bekend werd gemaakt, zes weken na de verkiezingen en enkele dagen na de kroning van de nieuwe koning Maha Vajiralongkorn. De Pheu Thai Partij, gelieerd aan de populistische miljardair en oud-premier Thaksin Shinawatra, veroverde 136 zetels, tegen 115 zetels voor de Palang Pracha Rath Partij (PPRP), die de generaals steunt.

Ondanks deze oppositiezege is de verwachting dat de pro-legerpartij PPRP samen met kleinere partijen de regering zal vormen en dat oud-legerchef Prayuth Cha­­nocha premier blijft. Want de generaals hebben na hun staatsgreep het kiesstelsel zo gewijzigd dat zij zelf aan veel touwtjes blijven trekken. Zo worden de 250 leden van de senaat gekozen door een commissie die is gevormd door de militairen.

Ex-premier Thaksin geniet veel steun onder arme plattelandsbewoners en wordt door de generaals en de koningsgezinde elite in Bangkok gezien als een bedreiging. Thaksin werd in 2001 premier, maar werd in 2006 afgezet in een legercoup en ging daarna in ballingschap. Een regering geleid door zijn zus Yingluck Shinawatra werd in 2014 ook afgezet. De tegenstelling tussen de twee kampen, de ‘roodhemden’ die Thaksin steunen, en de ‘geelhemden’ die sympathiseren met de militairen, beheerst sindsdien de Thaise politiek en maakt het Zuidoost-Aziatische land instabiel. De staatsgreep van 2014 was de twaalfde legercoup sinds Thailand in de jaren dertig afscheid nam van de absolute monarchie.

