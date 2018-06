De opmars van het nieuwe basketbal: geen vijf tegen vijf, maar drie tegen drie

"Nederland is nog nooit op een Olympische Spelen geweest als het gaat om 5-tegen-5-basketbal", zegt Jesper Jobse. "Er zijn in Nederland best veel jongens die dit professioneel spelen, maar van wie we eerlijk kunnen zeggen dat ze internationaal gezien een beperkte impact hebben."

Lees verder na de advertentie

Jesper Jobse is prof in het 3x3 basketbal, dat steeds meer aan populariteit wint. Het is in 2020, op de Spelen in Tokio, zelfs een olympische sport. 3x3 is wereldwijd de grootste urban sport (waar ook skaten en straatvoetbal onder vallen) en werd in 2010 erkend door de internationale basketbalbond. In die korte periode heeft Nederland zich ontpopt tot een voornaam 3x3-land. De Oranje-mannen, met Jobse in de gelederen, wonnen brons op het EK van 2016 en zilver op het WK van 2017. De vrouwen pakten vorig jaar brons op het EK in Amsterdam.

Met zijn ploeggenoten van Inoxdeals Amsterdam neemt Jobse dit weekend deel aan The Hague Challenger, in Scheveningen. Via dit internationale toernooi probeert het Amsterdamse team zich te kwalificeren voor de 3x3 World Tour, de Champions League van deze basketbalvorm. Daarna reizen de teamgenoten af naar de Filipijnen voor het WK, waar ze uitkomen voor Oranje.

In een hokje Jobse stapte vier jaar geleden over naar het 3x3 basketbal, omdat hij zich bij 5 tegen 5 'in een hokje gestopt voelde'. "Ik miste heel erg de ruimte om mezelf te laten zien, want bij 5 tegen 5 bepaalt de coach met welke spelers je op het veld staat en op welke positie je speelt." Bij 3 tegen 3 is Jobse meer op zichzelf aangewezen. Coaches zijn tijdens 3x3-wedstrijden niet toegestaan en ook buiten de wedstrijden om communiceert de internationale basketbalbond direct met de spelers. "Als team bepaal je zelf met wie je speelt en welke tactieken je gebruikt", zegt Jobse. "Je bent als het ware een klein bedrijfje, dat zichzelf draaiende moet houden." De prijzenpot steeg afgelopen jaar naar 1,4 miljoen euro Een keerzijde van deze vrijheid is dat de 3x3-basketballers ook op financieel gebied alles zelf moeten regelen. Waar 5-tegen-5-basketballers dankzij een contract kunnen rekenen op een maandelijks salaris, zijn 3x3-spelers afhankelijk van sponsoren en prijzengeld. "Ik heb naast mijn carrière als basketballer een eigen bedrijf", vertelt Jobse. Ook zijn teamgenoten kunnen niet rondkomen van hun sport. Toch is er, dankzij de groeiende populariteit, hoop voor de basketballers. "De totale prijzenpot van het seizoen is afgelopen jaar van 500.000 naar 1,4 miljoen euro gestegen", zegt Jobse. "Waarschijnlijk wordt dat bedrag de komende jaren elk jaar verdubbeld."