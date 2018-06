De Opec doet er wat druppeltjes olie bij na voorlopig akkoord

De olieministers werden het eens over een verhoging van het productieplafond met 1 miljoen vaten. In de praktijk zal de verhoging, als die er komt, meer in de richting van 600.000 vaten uitkomen, omdat sommige Opec-landen helemaal niet in staat zijn extra te produceren.

Die 600.000 vaten extra staan gelijk aan ongeveer een half procent van de huidige olieproductie in de wereld. Dat is geen schokkende stijging. Noem het een paar druppels. De verwachting is dat de vraag naar olie in de wereld de komende tijd met 1 tot 1,5 procent stijgt.

Met die kleine productiestijging kan blijkbaar ook Rusland leven. Het land is weliswaar geen Opec-lid maar speelt tegenwoordig wel een belangrijke rol in Opec-kringen. Net als de Opec-landen moest Rusland toezien hoe de olieprijzen in 2014, 2015 en 2016 daalden.

Koppen bij elkaar

Om die dalingen, funest voor de begrotingen van alle olie producerende landen, het hoofd te bieden, staken de veertien Opec-landen en elf andere olieproducenten in 2016 de koppen bij elkaar. Eind dat jaar besloten ze hun gezamenlijke productie met 1,8 miljoen vaten per dag in te krimpen. Saudi-Arabië en Rusland, met afstand de grootste onder de 25, leverden het meeste in. Kostte een vat begin 2016 nog minder dan 30 dollar, na dat opvallende akkoord begonnen de prijzen weer te stijgen: 65 tot 75 dollar per vat is weer normaal.

Het akkoord van de 25 uit 2016 werkte dus, en de afspraken van vandaag bewijzen dat ze elkaar nog steeds kunnen vinden.

Er is een gerede kans dat de olieprijzen en de prijzen aan de benzinepomp zullen stijgen

Meningsverschillen waren er ook. In de aanloop naar de Opec-vergadering bepleitten Saudi-Arabië en Rusland een grotere productiestijging. Maar zij stuitten op verzet. Van Venezuela dat als gevolg van een instortende economie steeds minder olie produceert en daarom wil voorkomen dat de olieprijzen dalen. Van Iran dat te maken krijgt met nieuwe sancties van de VS die de olie-export mogelijk bemoeilijken. Van Irak en van Algerije. Belangrijke Opec-besluiten moeten unaniem worden genomen. Vandaar dat het zoeken was naar een compromis.

Wat betekent dat compromis voor de olieprijzen en de prijzen aan de benzinepomp? Er is een gerede kans dat die zullen stijgen. De afgesproken productieverhoging is beperkt. Als de productie in Venezuela verder daalt, de Iraanse export inderdaad gaat lijden onder de Amerikaanse sancties en als de onrust in Libië en Nigeria weer oplaait, zal de productie in die landen afnemen. Mogelijk komt de totale Opec-productie dan niet hoger, maar lager uit. Dat stuwt de olieprijzen op.