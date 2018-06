De ontslagen bondscoach van Spanje kan zijn tranen niet bedwingen

“Gisteren was de meest trieste dag in mijn leven, sinds het overlijden van mijn moeder”, begon de emotionele voormalig bondscoach van Spanje. Daarna volgde een daverend applaus, waardoor Lopetegui definitief brak.

Hij had de spelersgroep van Spanje de dag ervoor achter zich moeten laten. Met spelers als De Gea, Isco, Thiago en Koke had hij lange tijd samengewerkt als coach van de Spaanse jeugdelftallen. Toen hij in 2016 gevraagd was om Del Bosque op te volgen als bondscoach van Spanje kwam dat totaal onverwacht. Net zoals de stap naar Real Madrid aan zag komen. Nog geen maand geleden verlengde Lopetegui zijn contract met de Spaanse bond tot 2020.

Van verdeeldheid is nog geen sprake bij Spanje, bleek ook na afloop van het duel met Portugal

Na het teleurstellend verlopen WK van 2014 (gestrand in de groepsfase) en EK 2016 (uitschakeling in de achtste finale) onder Del Bosque, werd van Lopetegui verwacht dat hij Spanje tijdens eindtoernooien weer terugbracht naar het podium. Daarin slaagde hij, als bondscoach verloor hij geen wedstrijd en ook tegen Portugal – inmiddels zat Hierro als bondscoach op de bank – maakte Spanje indruk. De lichtvoetige middenvelders Iniesta, Isco en Silva vonden elkaar keer op keer feilloos.

Nadat bleek dat Lopetegui bij Real Madrid aan de slag ging werd even gevreesd voor een hernieuwde breuk tussen het Catalaanse en Madrileense deel in de selectie. In het verleden had dat voor verdeeldheid gezorgd in de Spaanse spelersgroep, maar halverwege vorig decennium was die ruzie in ieder geval bij de nationale ploeg bijgelegd.

Hierro nam als technisch directeur de functie van Lopetegui over en ondanks dat hij als speler een groot verleden heeft bij Real Madrid ligt hij goed bij de Barcelonaspelers van Spanje. Van verdeeldheid is dan ook nog geen sprake, bleek ook na afloop van het duel met Portugal. “We zijn één familie”, zei Costa, die twee keer doel trof.

Bij zijn presentatie als coach van Real Madrid zei Lopetegui ook nog dat hij zich verbonden blijft voelen met de nationale ploeg en dat hij hoopt dat Spanje een goed WK speelt. In de wedstrijd tegen Portugal liet Spanje in ieder geval zien dat het ondanks de onrust rondom hun voormalige coach nog steeds een van de favorieten is in de strijd om de wereldtitel.