De onthullendste, boeiendste en ontroerendste verhalen uit Trouw, jaargang 2018

Een heldere reconstructie van wat Shell liever geheim hield Lees verder na de advertentie © Brechtje Rood De keuze van eindredacteur en chef avond Joost van Egmond De controlerende macht is wat een vrije pers ambieert te zijn. Met onze beperkte middelen kunnen we dat niet altijd waarmaken, maar in dit artikel van Jan Kleinnijenhuis is die ambitie volstrekt geslaagd. Het biedt een gedegen en heldere reconstructie van een manier van werken die de betrokken partijen heel graag verborgen wilden houden. Bovendien stapelen de aanwijzingen zich op dat dit precies de manier is waarop de Belastingdienst en grote bedrijven ook nu nog samenwerken, waarmee de relevantie van deze onthulling vele malen groter wordt dan hij toch al is. Lees hier over de constructie tussen Shell en de Belastingdienst

Vlak voor zijn dood schreef alzheimerpatiënt Jan Henk Rietema (62) een laatste brief © ANP De keuze van chef opinie Monic Slingerland De meest indrukwekkende opiniebijdrage van 2018 is de brief die Jan Henk Rietema schreef vlak voor zijn zelfgekozen dood. Zelf had hij veertig jaar in de ouderenzorg gewerkt. Toen hij alzheimerpatiënt werd, wilde hij al te nare aftakeling voor zijn. De zus van Jan Henk Rietema vond de brief de ochtend na zijn overlijden, met een verzoek erbij om hem naar de opinieredactie van Trouw te sturen. Trouw publiceerde deze laatste brief op 12 mei, met een begeleidende tekst. Een Japanse krant pikte dit bericht op. Een verslaggeefster van deze krant sprak in Nederland met de zus van Jan Henk Rietema. Die krant besteedde twee pagina’s aan de thematiek van alzheimer en euthanasie. Lees hier de brief die Jan Henk Rietema schreef

Ook de Bouquetreeks kan niet om #MeToo heen: verkrachting kan echt niet meer De keuze van chef cultuur Iris Pronk Dit is een heerlijk geschreven verhaal, zo humoristisch en sprankelend als je ze zelden leest. Tegelijkertijd neemt Sander Becker de pulpromannetjes heel serieus en wat blijkt: ook in de Bouquetreeks is #MeToo doorgedrongen, ook de wereld van romantische lectuur staat bepaald niet stil. Lees hier het artikel over #MeToo in de Bouquetreeks

De troep waar wij vanaf willen; Kadir van Lohuizen maakt er prachtige beelden van © Kadir van Lohuizen De keuze van art director Danusia Schenke Met veel trots kijk ik terug op het fotoproject van Kadir van Lohuizen waar we bijna de hele Verdieping voor uittrokken. Van Lohuizen fotografeerde afval in zes wereldsteden, maar vooral ook de mensen die al dat afval verwerken. Het is fascinerend dat iets waar we van af willen, waar we niets mee te maken willen hebben, zulke prachtige beelden kan opleveren. Ook voor de website is het speciaal vormgegeven en zeker de moeite waard om nog eens te bekijken. Lees en bekijk hier Wasteland, het fotoproject van Kadir van Lohuizen

Een aangrijpende reconstructie van het treurige leven van Laurent Delelis © Sander de Wilde De keuze van chef verslaggeverij Janette Luichies Sybilla Claus schreef een aangrijpende reconstructie over het leven en de dood van de vermiste Fransman Laurent Delelis, verdronken in een Amsterdamse gracht. Na twintig jaar wordt hij geïdentificeerd en zorgt een coldcaseteam ervoor dat zijn nabestaanden eindelijk weten wat er met hem is gebeurd. En wij nu ook, dankzij Sybilla die zijn treurige levensloop optekende. Lees hier hoe Laurent werd teruggevonden in Amsterdam

Boeiend, maar soms ook slikken, die interviews over grande dame Europe © Sander de Wilde De keuze van hoofdredacteur Cees van der Laan Trouw-redacteuren Stevo Akkerman en Christoph Schmidt reisden de hele wereld over om niet-Europese denkers, schrijvers, wetenschappers en opiniemakers te interviewen over de toekomst van Europa. Het was boeiend om deze reeks interviews te lezen en soms was het ook slikken hoe onder deze denkers werd gedacht over de grande dame Europe. Uitsmijter van deze reeks vormde een interview met EU-commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, door zijn gedrag een onderschatte maar beslist markante denker over het Europa zonder Groot-Brittannië. De reeks interviews mondde in augustus uit in een boek ‘Kop op, Europa’, waarin Akkerman en Schmidt op zoek gaan naar een derde leven voor Europa. Een prachtige beschouwing. Lees hier Schmidts en Akkermans slotbeschouwing van ‘Kop op, Europa’

Ouder en kind vertellen openhartig over hoe geloof hen bindt en/of scheidt © Jörgen Caris De keuze van chef dag Dorien Pels Het herlezen waard is de interviewreeks ‘De appel en de boom’. Een ouder en een kind vertellen vertellen over de rol van de islam in hun leven. Collega Marije van Beek maakte deze openhartige verhalen over generatieconflicten en de liefde voor elkaar. Lees hier Van Beeks interviewserie ‘De appel en de boom’

Het onderzoek De Staat van de Boer onthulde: het is de crisis op het platteland © Suzan Hijink De keuze van chef duurzaamheid en natuur Jeroen den Blijker Het is het grootste opinieonderzoek onder boeren ooit: De Staat van de Boer dat Trouw afgelopen zomer presenteerde. Met opzienbarende conclusies. Bijvoorbeeld dat 85 procent van de boeren vindt dat er sprake is van een crisis op het platteland. Ze voelen zich miskend door de samenleving, ze willen graag verduurzamen maar snakken naar een leider die hen perspectief biedt. Mogelijk is dat landbouwminister Carola Schouten, die met haar toekomstvisie voor de landbouw duidelijk maakte dat boeren moeten omschakelen naar kringlooplandbouw. Niet meer zoveel mogelijk tegen de laagste prijs produceren, maar duurzaam en efficiënt gebruikmakend van grondstoffen. Lees hier het dossier De Staat van de Boer met de resultaten van het onderzoek, verhalen over het platteland, gesprekken met boeren en met minister Schouten.