De onklopbare geklopt: Nao Kodaira verliest voor het eerst in bijna drie jaar

De onklopbare geklopt. Dat gevoel heerste toch wel in de Max Aicher Arena. Een vorm van dagelijkse zekerheid, die begon op 11 november 2016, verdween op een vrijdagmiddag in Zuid-Duitsland. Ze won namelijk overal, altijd. In die dagen won ze 27 internationale wedstrijden, waaronder een voor haar eerste olympische titel.

De nederlaag van Kodaira kwam onverwacht, en toch ook niet weer helemaal. De 23-jarige Herzog zat dit seizoen vaak rond een tiende van een seconde achter de Japanse. Bovendien won zij daar waar Kodaira (32) niet was, zoals de wereldbekerwedstrijd in Polen. Vorige week kreeg ze een goed gevoel toen ze bij de wereldbekerwedstrijd in Hamar merkte ze dat ze in de laatste honderd meter opeens inliep op de Japanse. Hee, zie je, het kan dus wel, dacht ze.

Was dat waarom ze won? Ze wist het zelf ook niet. Misschien waren het wel de ‘duizenden rondjes’ die Herzog reed op de baan in Zuid-Duitsland, op 2,5 uur van haar huidige woonplaats aan de Weissensee (voor Nederlanders bekend van het marathonschaatsen). Al sinds haar jeugd rijdt de in Innsbruck geboren Oostenrijkse de wat krappere bochten in de Duitse ijshal. De baan in Inzell was voor haar op een kleine 160 kilometer rijden het dichtste bij.

Favorietenrol Herzog, die deze zomer ook wereldkampioen skeeleren werd in Nederland, had zich in lokale media al verzoend met de favorietenrol. Sterker nog, daar genoot ze zelfs van, vertelde ze. Het is immers beter dan achter iedereen aan te moeten schaatsen. Toch kon de Europees kampioene sprint vooraf amper de zenuwen de baas. Haar telefoon stond al twee dagen uit. In Inzell pakte ze uit met voor haar de snelste start ooit. Dat kwam op het goede moment, helemaal omdat ze juist daar veel op had geoefend. Ze wist dat ze het snelste rondje had van het veld, maar haar eerste honderd meter was altijd te traag. In de zomer deed ze daarom veel aan atletiek (de 100 meter en de estafette) om sneller te worden. Na afloop stond ze langs de baan toch ietwat onwennig te poseren met fans, die ongeveer een meter van haar af bleven staan. Ze lachte breeduit, maar leek nog niet gewend aan haar nieuwe status. Kodaira stond na afloop in het Nederlands de pers te woord. “Het is heel jammer, maar Vanessa was heel goed. Ik heb veel respect voor haar. Zelf ben ik tweede maar ik ben goed genoeg.”

Goud voor Nederland De Nederlandse vrouwen speelden geen rol op de 500 meter. Later op de dag konden ook de mannen niet imponeren. Op de ploegenachtervolging kwam er wel een gouden medaille: Marcel Bosker, Sven Kramer en Douwe de Vries versloegen Noorwegen en reden eigenlijk onbedreigd naar goud. Voor Kramer was het zijn twintigste wereldtitel. De vrouwen wonnen zilver op dezelfde afstand. Joy Beune, Antoinette de Jong en Ireen Wüst werden nipt verslagen door Japan.

