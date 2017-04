De omzet van Amazon is gelijk aan het inkomen van Georgië

De verwachtingen zijn altijd al hooggespannen, maar internetbedrijf Amazon wist de markt toch weer te verrassen. De omzet steeg met 23 procent ten opzichte van een jaar eerder, zelfs nog meer dan de toch al hoge verwachtingen van beleggers en analisten.

Met opnieuw een omzetgroei in de dubbele cijfers – al twintig jaar op rij – lukt het Amazon steeds beter om klanten aan zich te binden. Dat moet uiteindelijk leiden tot de enorme winsten die beleggers verwachten van het concern.

Online winkel

Amazon is een lastig te definiëren bedrijf. Het is allereerst een online winkel, maar ook de grootste aanbieder van opslag en rekenkracht in de zogeheten cloud. Het heeft een eigen online televisiekanaal, waaraan miljarden worden uitgegeven, en het bedrijf drukt zijn merk op artikelen van batterijen tot amandelen. Oh, en het werkt ook aan software die het mogelijk maakt apparaten op alle mogelijke manieren met je stem opdrachten te geven.

Het meeste geld haalt Amazon vooralsnog binnen als online verkoper, vooral in thuismarkt de Verenigde Staten. Daar profiteert Amazon optimaal van de groei van de bestedingen die via internet plaatsvinden. Van alle nieuwe uitgaven via internet trekt Amazon meer dan de helft naar zich toe. Naast de eigen producten verhandelt het producten van andere aanbieders via het eigen verkoopplatform.

De dominantie van het bedrijf bij online verkopen dwingt aanbieders bijna om hun spullen ook via Amazon aan te bieden, waardoor het bedrijf een deel van de marge naar zich toe trekt. Klanten binden zich aan het bedrijf via Prime – een dienst waarbij Amazon kortere leveringstijden en korting op bepaalde artikelen biedt. Al 80 miljoen klanten betalen inmiddels graag 99 dollar per jaar voor de dienst, waarmee ze tevens toegang krijgen tot het eerder genoemde televisiekanaal, of elektronische boeken.

De 99 dollar is overigens bij lange na niet genoeg om Prime rendabel te maken voor Amazon, becijferden analisten eerder. Het bedrijf zou miljarden per jaar verliezen op de dienst. Maar het belang van Amazon blijkt uit de verkopen die het doet aan Prime-leden. Die kopen jaarlijks voor zo’n 1300 dollar bij Amazon, tegenover gemiddeld 700 dollar van consumenten die geen lid zijn. Die extra omzet zorgt ervoor dat Amazon het verlies kan dragen en trekt klanten nog dichter naar het bedrijf.