De olympische vlam in Amsterdam werd vandaag eens niet ontstoken

In zijn felgroen met blauwe schaatstenue maakt de Friese Bert Blom (60) slagen op de ijsbaan in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Hij komt de olympische 10 kilometer volgen. Één ding weet hij zeker: Kramer pakt goud. “Ik breek de hele tent af als het niet gebeurt”, zegt Blom lachend terwijl hij zich richting het tv-scherm beweegt.

De atletiekbaan in het Olympisch Stadion is omgetoverd tot een schaatsbaan van 400 meter. Met in het midden een schaatsbaantje voor kinderen. Hoewel het weer somber oogt, verheugt het publiek zich op de schaatswedstrijd die in Pyeongchang gereden gaat worden. Iedereen legt een wedje. De meest gehoorde voorspelling: Kramer goud, Bloemen zilver en Bergsma brons.

Schelden

Rond het middaguur is de dweil over het ijs gehaald en galmt uit de speakers het verslag van de wedstrijd. In een van de overdekte eettentjes zitten Willem Maris (68) en zijn vrouw Els Maris Frijters (65). Met zijn ogen op het scherm, laat Willem weten wel van schaatsen te houden. Zijn vrouw tikt hem aan. “Dat is wel bescheiden”, zegt ze. Willem schaatste drie keer de Elfstedentocht uit en ging twee keer naar de alternatieve op de Weissensee. O ja, en hij is voorzitter van een schaatsclub in Eindhoven. Willem heeft weinig tijd om te praten, er wordt geschaatst en hij wil de tijden zien. Achter hem zit Max Roseboom (11). Hij is hier met zijn klasgenoten van het Bartiméus VSO uit Zeist. Zelf zit hij ook op schaatsles. “De beste schaatser van de klas”, zegt een trotse klasgenoot.

Inmiddels is het aan Bergsma. Op de schaatsbaan wordt het drukker, zo’n twintig mensen volgen het scherm, kinderen op de binnenbaan kijken er niet van op. De rest schaatst verder en luistert mee via de speakers.

Dan klinkt het startschot voor Kramer. “Kom op”, zeggen zo’n vijftig schaatser als ze zijn tijden zien. “Hier ga je het niet mee redden.” En dat klopt. Handen gaan het haar in, een paar scheldwoorden vliegen over het ijs. Geen goud, zilver of brons voor de publieksfavoriet. De olympische vlam, die aan gaat bij een Nederlandse gouden plak, blijft uit in Amsterdam. Al schaatsend bespreken de aanwezigen de nederlaag. Nog geen vijf minuten later breekt de zon door. En Bert Blom die zeker wist dat Kramer zou winnen, is nergens te bekennen.

