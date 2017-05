De olieprijs zakt in aan de vooravond van het Opec-besluit

De afgelopen week is de olieprijs hard onderuit gegaan. Vanochtend dook de prijs kortstondig onder de 45 dollar per vat Texaanse olie. Zogeheten Brent-olie, die lichter is en makkelijker te verwerken en dus van betere kwaliteit, bleef daar nog net boven. In een week tijd ging er van beide richtprijzen bijna 10 procent af.

Daarmee zijn de leden van de Opec weer terug bij af, krap drie weken voordat zij in Wenen bij elkaar komen om te besluiten of zij willen doorgaan met de beperking van de productie die in november werd afgesproken. De meeste landen lijken daar op voorhand toe bereid. Veel keuze is er ook niet, want het opnieuw opengooien van de oliekraan zal de toch al dalende olieprijs verder onder druk zetten.

De Opec lijkt het slachtoffer te zijn van zijn eigen succes. Toen het kartel eind vorig jaar besloot om de productie te beperken, steeg de olieprijs in reactie flink. Sinds die tijd bewoog de prijs zo tussen 50 en 55 dollar per vat. Die prijs maakt het aantrekkelijk voor andere producenten om de productie weer op te voeren.

Amerikaanse productie

Vooral in de Verenigde Staten is de productie sindsdien flink opgevoerd. Ten tijde van het Opec-besluit produceerden de VS zo’n 8,5 miljoen vaten olie per dag, inmiddels is dat gestegen tot 9,3 miljoen vaten. Dat is niet alleen het hoogste niveau sinds augustus 2015, ook is de productiebeperking van de Opec (1,2 miljoen vaten per dag) grotendeels teniet gedaan.

Het opnieuw opengooien van de oliekraan zal de toch al dalende olieprijs verder onder druk zetten

Het einde is bovendien nog niet in zicht. Uit cijfers van toeleverancier voor de oliemarkt Baker Hughes blijkt dat het aantal boorplatformen dat in productie wordt genomen de snelste stijging doormaakt sinds eind 2010. Deze nieuwe platforms zullen de productie in de komende tijd nog verder opvoeren, zo is de verwachting. Met het oog daarop kijken sommige analisten al naar olieprijzen van 40 dollar per vat of nog lager.

Het merendeel van de Amerikaanse nieuwe productie is zogeheten schalieolie, waarbij het zwarte goud wordt gewonnen uit ondergrondse steenlagen. De techniek daarvoor is de laatste jaren verder ontwikkeld en de kosten zijn navenant gedaald. Echt goedkoop is schalieolie nog niet, en de verwachting is dat de gemiddelde kosten voor een vat schalieolie in 2017 zelfs licht zullen stijgen vanwege aantrekkende Amerikaanse inflatie.

Producenten van schalieolie spelen in die berekening grofweg quitte op 36,50 dollar per vat, daaronder gaan zij verlies maken en zullen ze de markt weer verlaten. Dat gebeurde eerder in 2015, toen de olieprijs na een lange glijvlucht van meer dan 100 dollar per vat zakte naar een dieptepunt van zo’n 27 dollar. Dat was te laag en veel Amerikaanse producenten gingen daarop failliet.

Voor de Opec is de vraag of ze de olieprijs zo diep laten zakken dat de Amerikaanse producenten opnieuw uit de markt worden gedrukt. Dat zal enige tijd duren en in die periode voelen de Opec-leden het verschil zelf in de inkomsten van de olieverkoop. Gezien de forse prijsdaling van olie deze week twijfelen handelaren aan de standvastigheid van het kartel. De vraag is ook of de Opec er nog iets bij te winnen heeft: zodra de prijs weer stijgt, lokt het vanzelf de schalieproducenten weer terug in de markt.