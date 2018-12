De olieprijs schiet omhoog nu de Opec en Rusland beloven minder op te pompen

Een vat Brent-olie werd 5 procent duurder. Ook noteerden fondsen als Shell hogere beurskoersen. Donderdag was olie juist flink goedkoper geworden.

De Opec-landen die sinds twee jaar samenwerken met Rusland zullen vanaf 1 januari samen dagelijks 800.000 vaten minder produceren dan in oktober. De niet-Opecleden die meebeslisten, Rusland is daarvan met afstand de belangrijkste, ­leveren 400.000 vaten in. Als de afspraken worden nagekomen, komen er 1,2 miljoen vaten per dag minder op de markt. Dat staat gelijk aan ruim 1,2 procent van de olieproductie in de wereld. De afspraken gelden voor zes maanden. In april wordt gekeken naar het effect.

De landen hopen door de productiebeperking de olieprijzen te stutten. Sinds begin oktober daalde de prijs van Brent-olie (relatief lichte olie) van ruim 86 dollar per vat naar minder dan 60 dollar. Over het akkoord is lang onderhandeld. De grote producenten Saudi-Arabië en Rusland leveren de meeste vaten in. ­Afgesproken is dat Iran zijn productie niet verlaagt: het land heeft al te kampen met handelssancties van de Verenigde Staten. Ook voor Qatar geldt de afspraak niet: dat kleine olieland verlaat de Opec.

Trump zweert bij lage olieprijzen. Of hij ­tevreden is met het in Wenen bereikte resultaat, was vrijdagavond niet bekend

Of de prijzen nu blijvend stijgen, hangt af van de wereldwijde vraag naar olie en van de omvang van de productie in de VS, die geen lid zijn van de Opec, maar wel veel olie oppompen. Voor de Opec-vergadering begon, oefende de Amerikaanse president Trump druk uit op Saudi-Arabië om de productie niet te verlagen. Trump zweert bij lage olieprijzen. Of hij ­tevreden is met het in Wenen ­bereikte resultaat, was vrijdagavond niet bekend.

