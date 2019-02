De NS zijn in feeststemming, ondanks haperende HSL

De NS presteren op het gewone spoornetwerk goed, maar de hogesnelheidslijn (hsl) blijft een hoofdpijndossier. Het is zelfs nog maar de vraag of de NS er dit jaar in slagen op de hsl een punctualiteit van 84,1 procent – een harde eis van de overheid - te halen.

De bug leidde de afgelopen maanden tot zo’n tien gestrande treinen per week, wat ook weer andere treinen op de hsl hindert

Dat zei Marjan Rintel, directeur Operatie bij de NS, naar aanleiding van de publicatie van de jaarcijfers van het spoorbedrijf over 2018. De punctualiteit op de hsl laat momenteel te wensen over door een fout in de software van de zogeheten Traxx-locomotieven van de Intercity Direct en de Intercity Brussel. De bug leidde de afgelopen maanden tot zo’n tien gestrande treinen per week, wat ook weer andere treinen op de hsl hindert. De punctualiteit zit daarom met 80 procent ruim onder het vereiste niveau. Dat neemt overigens niet weg dat de hogesnelheidslijn onder reizigers al maar populairder wordt.

De NS denken nu de oplossing te hebben gevonden, maar Rintel durft niets te beloven. “We hebben uitvoerig getest en dat ging goed, dus we gaan alle locomotieven aanpassen”, zei Rintel. “Daarna moeten we ondervinden of we ook echt van die softwarefout af zijn.” Het spoorbedrijf en treinfabrikant Bombardier dachten in december al een oplossing te hebben gevonden, maar toen bleef de softwarefout zich voordoen.

Taai dossier Wat ook wel enige frustratie oplevert bij de NS, is het realiseren van nieuwe grensoverschrijdende treinverbindingen. “Het is een taai dossier”, zei Roger van Boxtel. “Dit hebben we niet morgen voor elkaar.” Hoewel de NS er het afgelopen jaar flink voor heeft gelobbyd in Nederland en Duitsland lijkt een snelle verbinding tussen Amsterdam en Berlijn nog altijd niet meer dan toekomstmuziek. Maar het mag de feestelijke stemming bij de NS niet bederven. Nooit eerder was de Nederlandse treinreiziger namelijk zo tevreden als in 2018: 86 procent gaf het spoorbedrijf een 7 of hoger, terwijl dat een jaar eerder nog 80 procent was. Ook was de reizigerspunctualiteit op het hoofdspoor met 92,6 procent nooit eerder zo hoog. “Ik ben trots, maar ik besef tegelijkertijd dat voor de klant de laatste treinreis telt”, zei NS-topman Roger van Boxtel. Hij voegde eraan toe dat de goede prestaties allemaal te danken zijn aan zijn hardwerkende personeel. Ook een kleiner station moet een maat­schap­pe­lijk ont­moe­tings­punt worden

Stationshuiskamers Ook de stations kregen het afgelopen jaar een betere beoordeling. Dat smaakt naar meer: na het aanpakken van de grote stations willen de NS de komende jaren de verblijfsruimtes op kleinere stations verbeteren voor een bedrag van 65 miljoen euro. Zo willen de NS het aantal stationshuiskamers uitbreiden. Dat zijn plekken waar reizigers op een prettige manier kunnen wachten, een kop koffie kunnen drinken en gebruik kunnen maken van draadloos internet. “Een kleiner station is nog te vaak een wegwaaistation”, zei Van Boxtel. “Ook een kleiner station moet een maatschappelijk ontmoetingspunt worden.” Verder gaan de NS binnen drie jaar op 92 stations een nieuw gemoderniseerd toilet inrichten, waar de reizigers via contactloos betalen naar binnen kunnen. Het aantal watertappunten wordt uitgebreid. De NS zagen de omzet vorig jaar stijgen met bijna 16 procent naar bijna 6 miljard euro. Zo’n 2,8 miljard van deze omzet komt van de buitenlandse activiteiten van NS-dochter Abellio in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. De nettowinst van de NS kwam uit op 116 miljoen euro, in 2017 was dat nog 47 miljoen euro. Abellio is verantwoordelijk voor het grootste deel van de omzetstijging, doordat de NS-dochter in het Verenigd Koninkrijk van start ging met een nieuwe concessie (vervoersopdracht). Een tegenvaller is wel dat Abellio te maken krijgen met hogere kosten in het Verenigd Koninkrijk omdat de reizigersgroei minder hoog is dan verwacht. Nu het goed gaat met prestaties op het hoofdspoor en de klanttevredenheid is er volgens de NS ruimte om weer wat nadruk te leggen op het behalen van een beter resultaat.

