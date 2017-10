Vermaning aan Kim én Trump

Een handjevol leden van Ican, twee van hen getooid met maskers van de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, demonstreerde vorige maand in Berlijn tegen kernwapens. Niemand zag toen aankomen dat deze internationale club, die de wereld kernwapenvrij wil maken, de Nobelprijs voor de vrede zou krijgen. Ican-directeur Beatrice Fihn zei vandaag dat ze eerst dacht dat het om een grap ging.

Met het verlenen van de prestigieuze prijs, eerder toegekend aan mensen als Martin Luther King jr., Nelson Mandela en de Dalai Lama, kiest het Noorse Nobelcomité dit jaar voor een subtiel signaal aan de leiders van kernmogendheden. En dat op een moment dat de dreiging van een nucleair conflict groter lijkt dan die in jaren is geweest, vanwege de spanning tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten.

Het subtiele van deze keuze zit hem vooral in het feit dat de prijs niet is toegekend aan de onderhandelaars van het nucleaire akkoord met Iran. Zij stonden wel bovenaan de lijstjes van verwachte winnaars en ook bij de wedkantoren waren zij favoriet. Vooral EU-buitenlandchef Mogherini en de Iraanse minister van buitenlandse zaken Javad Zarif werden genoemd.

Weerstand

Binnen het comité bestond waarschijnlijk weerstand tegen het bekronen van Iran, dat geen goede staat van dienst heeft als het gaat om mensenrechten. Ook die zijn belangrijk voor het Nobelcomité. Bovendien zou deze keuze de Amerikaanse president Trump hard tegen de schenen schoppen. Hij heeft het akkoord met Iran ‘de slechtste deal ooit’ genoemd en hij staat volgens berichten in de Amerikaanse media op het punt om het op te zeggen.

Opmerkelijk is dat het Nobelcomité slechts één land noemt in de motivering bij deze keuze: Noord-Korea. De dreiging die uitgaat van het regime van Kim Jong-un was blijkbaar te groot en te acuut om te negeren. Maar het noemen van Noord-Korea lijkt ook een indirecte veroordeling van Trump, die met zijn dreigementen de spanning alleen maar heeft opgevoerd.

Voor Trump is de prijs voor Ican een betere uitkomst dan een bekroning van de Iran-deal, maar erg enthousiast zal hij toch niet zijn. Drie dagen geleden stuurde Ican-directeur Fihn nog een opvallende tweet. ‘Trump is a moron’, was de tekst. Van Dale vertaalt dat laatste woord als ‘randdebiel’. Fihn haastte zich gisteren om te verklaren dat het om een niet erg geslaagde grap ging.

Over de rol van Ican zei Fihn gisteren op het hoofdkantoor in Genève: “Wij proberen heel sterke signalen uit te zenden naar alle staten met kernwapens – Noord-Korea, de VS, Rusland, China, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Israël, Pakistan, India, iedereen – dat het niet acceptabel is om te dreigen burgers te vermoorden.”