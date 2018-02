De nieuwste trend: tijdens het joggen zwerfafval oprapen

Op sociale media verschijnen filmpjes van 'ploggers' wereldwijd, die een parcours afleggen op zoek naar afval. De buit wordt in de prullenbak gegooid of tentoongesteld als trofee. Het is bijna een wedstrijd: wie het meest opraapt wint.

Deze vorm van bewegen is niet nieuw. Brigitte Paulissen uit Haarlem stoorde zich tijdens het joggen aan zwerfafval. Zij besloot daarom maar te gaan sporten mét afval. In 2012 doopte zij dit 'troeptrimmen'.

Wij hebben een hangmat op een hond bevestigd om daar het afval in te doen

Sinds 2015 is Britta Bouma-Blok betrokken bij troeptrimmen. Ook zij gaat de straat op om afval te verzamelen. "Na een uur joggen heb je heel snel een vuilniszak vol", zegt ze. "Er ligt meer op straat dan je denkt. Vooral veel snoeppapiertjes en blikjes energiedrank." Alle beetjes helpen, want in Nederland ligt vijftig miljoen kilo aan zwerfafval.

Bijna iedereen kan meedoen aan troeptrimmen en het initiatief kent dan ook verschillende gradaties: van afval opruimen voor de deur en wandelend vuil prikken tot aan joggen. Voor de echte fanatiekelingen is er zelfs een Troeptrim Bootcamp.

De twee vrouwen zijn creatief in het bedenken van oplossingen om afval op te rapen. "Wij hebben een hangmat op een hond bevestigd om daar het afval in te doen. En op een rollator hebben we een vuilnisbak gelast."

Dat 'plogging' er nu vandoor lijkt te gaan met de faam, vindt Bouma-Blok niet erg. "De tijd is rijp dat meer mensen dit gaan doen."