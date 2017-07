De nieuwste raketproef lijkt Alaska in het bereik van Noord-Korea te brengen

“Noord-Korea is nu een volwassen kernmacht die elk deel van de wereld kan raken. Zo kunnen wij een einde maken aan de Amerikaanse kerndreiging en chantage en het Koreaanse schiereiland verdedigen.”

De dictatuur houdt zijn geïsoleerde volk in de greep met de fabel dat de VS elk moment kunnen binnenvallen. Daarbij hoort propaganda over succesvolle lanceringen van satellieten en raketten, terwijl de buitenwereld weet dat de satelliet is neergestort, en de raket eeuwig in de Japanse zee valt.

Ook de Amerikanen maken zich zorgen over het nucleaire en raketprogramma van Pyongyang

Zoals gewoonlijk overdrijft het regime ook vandaag een beetje. Volgens waarnemingen door de VS, Japan en Zuid-Korea ging de raket minder hoog dan Pyongyang claimde (2,5 kilometer versus 2,8). Het zou slechts gaan om een middellangeafstandsraket. Die stortte neer in de Japanse Zee op 933 km afstand van de lanceerplaats. Volgens Pyongyang is daarbij ‘een doel geraakt’. Ook aan die precisie mag getwijfeld worden.

Volgens berekeningen van de Amerikaanse raketexpert David Wright kan de Hwasong-14, als hij minder hoog wordt geschoten, wel een behoorlijk eind komen: zo’n 6700 km. Dat betekent dat de staat Alaska (740.000 inwoners) in het bereik van Pyongyang komt, maar de rest van de VS nog niet.

Grote dreiging De nieuwe Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in neemt de jongste raketproef van Noord-Korea desondanks erg serieus. Hij zei dat wordt geanalyseerd of het om een soort ICBM kan gaan. De Zuid-Koreaanse leider werd 10 mei president en heeft sindsdien al zes raketproeven van de noorderburen meegemaakt. Hij riep de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op ,,meer maatregelen tegen Noord-Korea te nemen na de laatste provocatie''. In de regio heerst grote onrust over de Noord-Koreaanse obsessie met raketten. Ook de Amerikanen maken zich zorgen over het nucleaire en raketprogramma van Pyongyang. De Amerikaanse president Donald Trump heeft China opgeroepen Noord-Korea aan te pakken en ,,eens en voor altijd een einde te maken aan deze onzin''. Trump ontmoet eind deze week zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping tijdens de topconferentie van de G20 in Hamburg. Eerder riep hij de Chinezen op Pyongyang in te tomen, maar in hoeverre leider Kim Jong-un en zijn generaals luisteren is de vraag. Wel heeft Peking de macht om het buurland economisch te isoleren. Maar vooralsnog predikt China de gebruikelijke ‘terughoudendheid’. Trump tweette vannacht: ‘Heeft die vent niets beters te doen met zijn leven?’, verwijzend naar leider Kim. De cocktail Kim de Derde en Trump is wel een potentieel gevaar omdat allebei de leiders onberekenbaar en onvoorspelbaar zijn. Eerst moet Pyongyang nog kernkoppen ontwikkelen die passen op de middellangeafstandsraket. Het werkt ook aan sterkere atoombommen en hield daarom vorige jaar een vierde en vijfde kernproef, tot schrik van de nabije buren. Kernkoppen zouden al wel passen op de korte-afstands Rodong en Scud-raketten en zo Japan en Zuid-Korea kunnen treffen, plus de 80.000 Amerikaanse militairen die daar gelegerd zijn. © AFP

