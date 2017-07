De nieuwe werkelijkheid van Robert Gesink: niets moet, alles mag

"Ik doe dit al meer dan tien jaar. En altijd reed ik voor het klassement in de Tour." Maar nu even niet, merkt Robert Gesink ontspannen op. De druk is voelbaar afwezig vlak voor de Tourstart in Düsseldorf. "Deze mindset heeft mij vorig jaar in de Vuelta veel plezier gedaan", aldus de renner van LottoNL-Jumbo. Niets moet, zegt zijn gemoedstoestand, alles mag.

Voor wie het gemist heeft: Gesink laat na zeven Touredities voor het eerst zijn ambities voor een hoge eindklassering los. Het zou hetzelfde zijn als wanneer demissionair premier Mark Rutte ineens Kamerlid zou worden. Gesink wil het zeker niet als een stap terug omschrijven. "Een etappe winnen is supermoeilijk, maar daarom niet minder leuk om het een keer te proberen." In de Ronde van Spanje bezorgde deze uit nood geboren instelling - hij was net hersteld van een hersenschudding - hem een etappezege. Het voelde alsof hij had afgerekend met zijn zwartgallige verleden.

Valse start

Gesinks eerste kennismaking met de Tour in 2009 was een valse start. 'Op de pijp van zijn koersbroek zitten vegen bloed, de linkerpols is gespalkt en de elleboog en knie zijn omwikkeld met verband', tekende Trouw destijds op na zijn val. Voor de dan nog jonge renner eindigt de koers in een deceptie: "Ik was hier om de Tour op een leuke manier te leren kennen. Dat is niet gelukt."

Van een Tourgevoel kan Gesink, 32 inmiddels, in Düsseldorf nog niet spreken. "Misschien ligt het ook wel aan mijn andere rol."

In 2010 zijn Gesinks Tourverwachtingen gerijpt. Maar de tegenslagen evenzeer. Maagproblemen tarten zijn Ronde. In de bergen moet de klimmer de beste renners laten gaan, zo valt in deze krant te lezen. 'Ik reed de afdaling als een oud wijf in een rolstoel.' Toch eindigt Gesink in Parijs als vierde.

Ik reed de afdaling als een oud wijf in een rolstoel

Ondanks het verleggen van zijn doelen kriebelde het afgelopen winter als vanouds bij de lange klimmer. "Als je lang niet hebt gekoerst dan zoek je toch graag weer de die druk en spanning op. Het is de aard van het beestje, zeg maar." De aanloop naar deze Tour verliep zo goed als rimpelloos. Persoonlijk leed als de dood van zijn vader, zwangerschapscomplicaties bij zijn partner en een hartoperatie legden voorgaande jaren een zware hypotheek op zijn sportieve loopbaan.