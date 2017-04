De nieuwe strategie van AkzoNobel is weinig verrassend

De langverwachte strategiewijziging die AkzoNobel vanmorgen aankondigde heeft maar een doel: aantonen dat het bedrijf het best af is als het in de toekomst zelfstandig blijft. Volgens president-commissaris Antony Burgmans zijn de plannen voor de toekomst van AkzoNobel “superieur aan de alternatieven”.

Dat alternatief is het bod van de Amerikaanse concurrent PPG op alle aandelen van AkzoNobel. Het Amsterdamse bedrijf verzet zich daar al weken tegen en haalt nu alles uit de kast om aan te tonen dat een zelfstandig voortbestaan de beste weg is. Zo moeten de aandeelhouders ervan overtuigd worden dat zij hun aandelen niet aan PPG verkopen. De plannen bevatten echter weinig nieuws. Voorlopig is PPG bereid om aanzienlijk meer te betalen dan de waarde die de eigen aandeelhouders aan AkzoNobel toedichten.

AkzoNobel lijkt vooral in het defensief te kruipen

AkzoNobel zet zijn chemische divisie definitief buiten de deur, zo maakte het bedrijf bekend. Die is goed voor een derde van de omzet van 15 miljard euro. De chemietak wordt of zelfstandig aan de beurs genoteerd of het wordt ineens aan een andere partij verkocht. De verkoop moet binnen twaalf maanden afgerond zijn. De opbrengst - door marktpartijen geschat op 8 miljard euro - gaat vooral naar aandeelhouders. AkzoNobel belooft hen voor dit jaar al een speciaal dividend van 1 miljard euro en een forse stijging van het normale dividend.

Handen vrij Daarmee heeft AkzoNobel de handen vrij om zich volledig te richten op de kern van het bedrijf: decoratieve verven en speciale lakken. De winstverwachting voor de komende drie jaren wordt stevig verhoogd. Tot 2020 wordt er voor 1 miljard euro gestoken in onderzoek en de ingezette besparingsprogramma’s moeten 150 miljoen euro per jaar opleveren. De verkoop van de chemietak geeft een eenmalige extra besparing van 50 miljoen euro. De vraag is of de nieuwe plannen genoeg zijn om PPG van het lijf te houden. Het bedrijf verkoopt dan wel een deel van zijn activiteiten, maar lijkt vooral in het defensief te kruipen. Het bedrijf gaat vooral besparen en wil zijn aandeelhouders met grote winstuitkeringen tevreden stellen. Van eventuele nieuwe overnames in de verfsector, te betalen uit de opbrengst van de chemietak, wordt niet gesproken. Zolang de koers van het aandeel AkzoNobel (vanmorgen na een lichte daling rond 78 euro) niet boven het bod PPG van 90 euro per aandeel stijgt, wordt het moeilijk voor AkzoNobel om zelfstandig te blijven. Voor zittende aandeelhouders blijft verkoop van hun stukken aan de Amerikanen dan aantrekkelijk. Een deel van die aandeelhouders roert zich enkele weken al stevig en eist dat het bestuur van AkzoNobel met PPG om de tafel gaat zitten. Met de huidige plannen en de matige koersreactie van vanmorgen zal die druk alleen maar toenemen.

