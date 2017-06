De nieuwe Saudische kroonprins staat bekend om zijn roekeloze beslissingen

Een van de twee kemphanen moest wijken voor de ander, anders zou het nog weleens kunnen uitmonden in een bloedbad. Maar zover kwam het niet: kroonprins Bin-Nayef moet zijn plaats afstaan aan zijn achterneefje Bin-Salman.

De 81-jarige koning Salman benoemde vandaag zijn bloedeigen zoon als zijn wettige opvolger. Tegelijkertijd ontnam hij Bin-Nayef zijn politieke macht: hij is per direct uit zijn ambt gezet als minister van binnenlandse zaken, en is geschrapt van de lijst van mogelijke opvolgers – hij is dus ook geen onderkroonprins.

Lieveling of oogappel?

Bin-Nayef was lange tijd het lievelingetje van het Westen, vanwege zijn harde opstelling tegen jihadisten. De Amerikanen hebben veel macht in Saudi-Arabië en ook invloed op zaken als troonopvolging, omdat het koninkrijk economisch en militair zwaar afhankelijk is van Amerika. In 2003 voerde Saudi-Arabië onder leiding van Bin-Nayef een bloedige strijd in eigen land tegen Al-Qaida, die hij overtuigend won. Hij was misschien wel de enige Saudische politicus die ooit serieus werk heeft gemaakt van de strijd tegen extremisten, wat hem veel westerse lof opleverde.

Zijn achterneefje Bin-Salman was dan misschien niet het lievelingetje van het Westen, maar wel het oogappeltje van zijn vader. Koning Salman betrok bij zijn troonsbestijging in 2015 al snel zijn zoon bij al zijn besluiten. Hij benoemde Bin-Salman bijvoorbeeld als minister van defensie en liet hem leiding geven aan Saudi Vision 2030, een ambitieus plan om de Saudische economie olieonafhankelijk te maken.

Bin-Salman was ondertussen bezig zijn achterneef ook de pas in Washington af te snijden. Ondanks dat Bin-Nayef een vast aanspreekpunt vormde voor de Amerikanen, zocht Bin-Salman steeds vaker direct contact met hen. Hij had vorig jaar een persoonlijke ontmoeting met Obama geregeld, en toen Trump vorige maand in Saudi-Arabië verscheen slaagde bin-Salman er opnieuw in de president voor een onderonsje te strikken. Wat ook hielp was de benoeming van zijn broer als Saudische ambassadeur in de VS. Op die manier kon bin-Salman zijn invloed in Amerika uitbreiden en zijn achterneef buitenspel zetten.

