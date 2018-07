De nieuwe rol van Niki Terpstra: zorgen dat de sfeer goed blijft

De entourage op deze zondagochtend is niet verheffend. Bij het verlaten van de bus van Quick-Step zien geletruidrager Fernando Gaviria en teamgenoot Niki Terpstra geen massa mensen die hen toejuicht. Nee, ze zien een hek met daarachter een scheefgegroeide boom. De bus staat namelijk geparkeerd op een Franse D-weg met dichte begroeiing aan beide zijden, zeker een kilometer verwijderd van de bewoonde wereld.

Het was mooier geweest als Gaviria en Terpstra hadden mogen logeren in het geboortehuis van Georges Clemenceau, de staatsman die Frankrijk naar het einde van de Eerste Wereldoorlog loodste. Het ligt op 200 meter van de start in Mouilleron Saint-Germain. Het zou zeker voor de 23-jarige Colombiaan, die zaterdag zijn allereerste Tourrit won en gelijk drie truien veroverde (de gele, groene en witte), een mooie geschiedenisles zijn geweest.

Clemenceau kreeg voor zijn rol in WO I de bijnaam 'vader van de overwinning', Père Victoire. Ook Gaviria behaalde zijn victorie, maar wie is de vader van Quick-Step? Ploegleider Tom Steels moet lachen als hij de vraag hoort. "Poe, ik denk dat Phil en Niki een co-ouderschap hebben", zegt hij. Phil, dat is Philippe Gilbert. Niki kan alleen maar Terpstra zijn.

Terpstra is de winnaar van de Ronde van Vlaanderen. De Tour is niet zijn favoriete koers (weinig kans op aanvallen), maar hij rijdt in Frankrijk omdat hij bij een evaluatie vorig seizoen concludeerde dat het beter kon binnen zijn ploeg. Nou, dan doe je het toch zelf, kreeg hij te horen. Dus ging Terpstra.

Intern klassement

Zijn rol is anders dan de rol die hij had in Vlaanderen. Toen was hij de uit te spelen renner, nu gaat hij vooral 'voor de ploeg' mee. Zorgen dat de sfeer goed blijft. In de Ronde van Spanje van 2015 deed hij dat door een intern klassement op te stellen. Elke prestatie van een renner leverde punten op, of het nu het halen van bidons was of het meezitten in een kopgroep. De renner met de meeste punten, Pieter Serry, won uiteindelijk een fiets.

Het was een voorbeeld van de manier waarop Terpstra zijn ploeg aan de hand probeert te nemen. Hij wilde destijds een aanvallende instelling van zijn ploeg. Nu is er de ambitie om met de kanshebbers die ze hebben te winnen. Een extra intern klassementje is dan niet nodig. De favorietenrol zorgt toch wel voor de nodige concentratie. Al laat Terpstra het niet na om zich verbaal te uiten. Vraag het ploegmaat Bob Jungels. "Hij is geen jongen die als eerste zijn mond opendoet, maar als hij wat zegt, is het altijd raak."