De nieuwe Poolse arbeider is vaak een Filippijn

“Om heel eerlijk te zijn”, zegt Nora Neuteboom, “is dit helemaal geen nieuw fenomeen”. De ABN Amro-econoom doelt op de trendschets van de bank dat de Oost-Europese arbeidsmigrant vaker bedankt voor Nederlandse transport-, bouw- of seizoensbaantjes. Liever gaan ze in eigen land aan de slag, tonen ook de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Sinds een jaar of drie groeit de groep vertrekkende Polen. Van bijna 11.000 in 2013 naar zo’n 15.000 uitzwaaiers twee jaar terug. Neuteboom: “Maar pas nu de vacatures omhoog schieten, worden de nijpende tekorten voelbaar voor werkgevers. Dat gaat op termijn voor frictie zorgen.”

Het zijn tekorten waar ook werkgeversorganisatie AWVN regelmatig over bericht. Donderdag nog bracht de vereniging enquêteresultaten naar buiten waaruit blijkt dat 80 procent van de werkgevers moeite heeft met het strikken van nieuw personeel. Om toch de juiste mensen te werven, trekt bijna 70 procent de portemonnee. In de hoop met hogere salarissen en forse bonussen nieuwe krachten binnen te halen.

Trukendozen

Maar zulke trukendozen kunnen agrariërs – van alle werkgevers misschien wel het meest afhankelijk van buitenlandse arbeidskrachten – niet openen. De marges in de landbouw zijn nog uiterst dun, zeggen deskundigen. Ze wijzen op de extra kosten die het terugdringen van de CO2-uitstoot met zich meebrengt. Ook de voedselprijzen zijn drastisch laag. Tegelijkertijd stellen supermarkten wel allerlei (soms prijzige) eisen aan dat voedsel. Het gevolg: te weinig ruimte om kostenverhogingen en dus loonsverhogingen door te voeren. Het is dan ook niet voor niks, zegt Jannes van der Velde van AWVN, dat de cao-lonen in de landbouw onderaan de ladder bungelen als het gaat om loonsverhogingen.

Alleen al in de tuinbouw vervullen buitenlandse krachten 50.000 banen. Hoe dan toch de Oost-Europeanen te verleiden alsnog in Nederland te blijven werken? Volgens sector-econoom Nadia Menkveld, ook van ABN, schuilt het antwoord in automatisering. Maar ook een opgekalefaterd onderkomen voor de werknemers kan zoden aan de dijk zetten, zeggen Menkveld en de boerenbelangenvereniging LTO-Nederland. Want wie aan buitenlandse landbouwkrachten denkt, ziet al vaak een stuk of tien Polen voor zich die bivakkeren in een aftands flatje in het Westland. Om daar verandering in te brengen, introduceerde LTO onlangs een huisvestingskeurmerk voor buitenlands personeel, laat een woordvoerder weten.

Een land als de Filippijnen kent veel katholieken. Dat maakt de transitie naar het Westen mogelijkerwijs ook eenvoudiger

Een andere optie, zeggen de ABN-economen, is het vissen in andere buitenlandse vijvers. Niet alleen in de landbouw, maar ook in de bouw en de transport denken werkgevers er al over na. “Ik krijg van uitzendbureaus signalen binnen dat ze nu al kijken naar personeel in Zuidoost-Azië”, zegt Neuteboom. Ze noemt landen als Cambodja, Vietnam en de Filippijnen als mogelijk nieuwe leveranciers van arbeidskrachten. Waarom juist daar? “In die landen ligt het loon nog ver onder dat van het Westen. Dus het loont wel om deze kant op te komen.” Wat ook meespeelt, is dat een land als de Filippijnen veel katholieken kent. Dat maakt de transitie naar het Westen mogelijkerwijs ook eenvoudiger.