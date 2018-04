De nieuwe Noorse bondscoach kent zijn speelsters nog niet

Hoe kom ik aan mijn speelsters? Dat was een van de vragen die Matt van Wezel zich stelde nadat hij eind vorig jaar met succes had gesolliciteerd op de functie van bondscoach van de Noorse volleybalsters. Mede op voorspraak van een aantal clubcoaches heeft hij inmiddels een lijst van 35 mogelijke internationals opgesteld. Eind mei ontmoet hij ze voor het eerst op een selectiekamp, van de meesten weet hij niets.

Het wordt een kennismaking vol vraagtekens voor de huidige coach van de vrouwen van landskampioen Sliedrecht Sport. "Misschien zijn er wel speelsters bij van wie ik denk: waarom zijn die hier naartoe gestuurd?", zegt Van Wezel in de Sliedrechtste sporthal De Basis, waar zijn ploeg zich zaterdagavond door een stroeve triomf op Regio Zwolle plaatste voor de finale van de play-offs om de landstitel.

Motto

Iedereen is welkom en iedereen wordt serieus genomen, dat is het motto van Van Wezel (40). Hij moet vertrouwen op de clubcoaches die speelsters hebben voorgedragen. "Een van de speelsters speelt bij Beziers. Haar heb ik gezien, zij is echt goed. Een aantal studeert op universiteiten in de VS. Verder is het afwachten. De Noorse clubs hebben geen Data Volley, waarmee je speelsters kunt analyseren."

Het eerste contact tussen Van Wezel en de Noorse volleybalbond dateert van anderhalf jaar geleden toen een vriend in Noorwegen hem een vacature stuurde. De bond zocht een coach voor de jeugd, maar Van Wezel kon het toen niet organiseren. "Ik heb met de technisch directeur afgesproken dat hij zou bellen als er een vacature kwam bij de senioren. Dat heeft hij gedaan en ik heb gesolliciteerd."

Aanvankelijk dacht hij eraan het Noorse bondscoachschap te combineren met zijn werk bij Sliedrecht Sport. Als startende ondernemer - Van Wezel is het coachingsbedrijf ACT Impuls begonnen - en vader van twee jonge kinderen zag hij dat niet zitten. Hij koos voor Noorwegen, 'het mooiste land van Europa'. "Mijn vrouw en ik denken vaak aan emigreren, het liefst naar Canada, Noorwegen of Nieuw-Zeeland. De kans die ik nu in Noorwegen krijg, is perfect in combinatie met mijn bedrijf en gezin."

Sportief gezien doet Van Wezel een forse stap terug. Als nummer 35 van Europa is Noorwegen niet bepaald een volleyballand. Maar ondanks alle vraagtekens en onzekerheden ziet hij het als 'een avontuur met toekomstperspectief'. "Er valt heel veel te leren in professionaliteit. Er is sinds kort een talentteam en als we kennis kunnen overdragen aan de clubs, zie ik kansen."

Emigreren is (nog) niet aan de orde voor het gezin. In zijn eerste jaar zal Van Wezel zestien weken in Noorwegen werkzaam zijn. Acht weken met de nationale ploeg en de andere helft met de jeugd, de clubs en de opleiding van trainers. Hij wil de komende vier jaar een goed programma opbouwen in het land, dat geen volleybalcultuur heeft, maar in de ogen van Van Wezel wel een sportcultuur.

"Deze zomer ga ik eerst de boel op orde krijgen. Met mijn ervaring op Papendal (waar hij vijf jaar verantwoordelijk was voor talentontwikkeling, red.) heb ik wel ideeën hoe ik dat moet neerzetten. En van de winter ga ik stage lopen bij de voetbalsters en handbalsters. Leren wat zij de afgelopen jaren hebben gedaan. Ik vind het indrukwekkend dat zij in een land van vijf miljoen inwoners de wereldtop hebben gehaald."