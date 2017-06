De nieuwe Hammer Series-koers is flitsend, maar kent nog kinderziektes

De rit van vandaag, een ploegenachtervolging, was een zeer spannende ontknoping van de Hammer Series, een nieuwe, driedaagse race dit weekend in Sittard en Vaals. “Hartstikke mooi”, aldus Van Poppel. “En het was de eerste sprint die ik reed op een tijdritfiets.”

Breng het wielrennen weer terug naar het publiek. Dat is het idee van de Hammer Series. Het is een concept dat bedacht is door het samenwerkingsverband Velon, waarin elf WorldTour-ploegen zich in hebben verenigd. Niet een rit in lijn, maar meerdere rondjes op een vast parcours. In drie disciplines: klimmen, sprinten en tijdrijden.

Elke coureur belangrijk In Sittard en Vaals werd de eerste race in dit format gehouden. In die eerste twee koersen, de klimrace vrijdag op de Vaalserberg en de sprintrace zaterdag rond het Tom Dumoulin Bike Park in Sittard, waren bij elke passage op de finishlijn punten te vergaren voor de eerste renners. Op die manier is elke coureur belangrijk, en rijdt niet iedereen in dienst van een kopman. Het peloton tijdens de Hammer Climb race. © ANP De laatste rit was een ploegentijdrit, waarin de renners startten op volgorde. Sky, het team dat de meeste punten op de eerste twee dagen vergaarde, begon daarom vandaag met een voorsprong. Aan de andere ploegen de taak hen in te halen. Wie het eerst de finish bereikte, was winnaar. En dat werd dus Sky, na een fantastische finale. Van Poppel had de Hammer Series ‘wel ok’ gevonden. Dat kwam ook door wat kinderziektes. In de klimkoers was de neutralisatie maar achthonderd meter. Daardoor konden de renners die achteraan startten, nooit meer voorin komen. “Oneerlijk”, aldus Van Poppel, die de koers uitreed maar nooit mee kon doen voor punten.

Renners knallen erin Het deerde Sky uiteindelijk niet. En ook bij hen geldt wel: de renners zijn positief over het idee van de Hammer Series. Zij knallen erin. En krijgen bijval. De ritten zijn goed gepland, precies lang genoeg voor een prof om vol te rijden. Daarom is het ‘tof’, ‘geslaagd’ en ‘mogelijk de toekomst van het wielrennen’, zoals renners na afloop zeggen, al is men soms ietwat onwennig. Want moet je nu wel of niet je handen in de lucht steken als je als eerst over de finish komt? Sep Vanmarcke deed het zaterdag wel, maar dat voelde ‘toch wel raar’, zei hij. Het is kort, het is snel, het is mooi om naar te kijken. Dat heeft het wielrennen nodig. Sky-ploegleider Servais Knaven Zie ook een Moreno Hofland van Lotto-Soudal. Hij had een gijns op zijn gezicht, zaterdag na de sprintrace. Het was een ‘juniorenkoers’, en hij had ervan genoten. Controle was er niet. Het was ruim twee uur lang intervallen aan 48 kilometer per uur gemiddeld. Daar houdt hij wel van, zeker als afwisseling op de ‘standaard’ wielerkalender.

Nasmaak wat wrang Mogen de renners het waarderen, toch moet alles nog plooien. Want hoe flitsend ook, het is nog te onduidelijk voor het publiek om de koers daadwerkelijk te begrijpen. Dat komt door een ongelukkig puntensysteem, waarbij de winnaar van een sprint bijvoorbeeld 10.1 punten krijgt, en door gebrekkige informatie. Iemand als Victor Campenaerts (zie kader) reed vrijdag om de achtste plaats van LottoNL-Jumbo veilig te stellen. Maar er zullen hoogstwaarschijnlijk weinigen zijn die dat doorhadden. Ook hij was van de partij: Tom Dumoulin, die vorig weekend nog triomfeerde in de Giro d'Italia. © ANP Dat, in combinatie van opstartfoutjes van de organisatie maakte dat de nasmaak van de Hammer Series dit jaar nog een beetje wrang bleef. Het was vooral ‘een leuk tactisch spelletje’, zoals Hofland het typeerde. Wel heeft de koers potentie. Dat zegt ook Sky-ploegleider Servais Knaven. “Het is kort, het is snel, het is mooi om naar te kijken. Dat heeft het wielrennen nodig. Wat mij betreft verdient het zeker een plek op de kalender.”

Campenaerts' 'dagboek' Hammer Series Het was een wedstrijd voor iedereen, dus ook voor renners die normaal niet vaak voorin te zien zijn. Een ‘dagboek’ van Victor Campenaerts van het Nederlandse LottoNL-Jumbo Vrijdag: Hammer Climb. Campenaerts rijdt mee in de kop van de wedstrijd en vergaart voor zijn ploeg de meeste punten. “Dit was een korte koers. Explosief ook. Op een gegeven moment zaten wij een minuut achter de kopgroep. En toch werd er bergop gesprint, omdat er nog punten waren. Het was anders denken. Ik moest me bezighouden met de positie van het team in het klassement, vóór Lotto Soudal als achtste eindigen was het doel. Dat is tof. Ik kan wel zeggen dat dit spannender is dan, zeg, de Scheldeprijs.” Zaterdag: Hammer Sprint. Campenaerts rijdt niet mee. “Het concept is dat je zeven renners inschrijft, maar dat je met vijf start. Ik was vrij. Wel heel apart hoor, dat je in een wedstrijd niet hoeft te starten. Ik ontbeet wel gezamenlijk met de anderen, maar daarna gingen zij naar Sittard en heb ik even losgereden op mijn tijdritfiets. De koers heb ik op televisie gezien. Ik lag op bed, even de benen rust geven.” Zondag: Hammer Chase. LottoNL-Jumbo start als laatst, en komt in een peloton terecht. Ze eindigen uiteindelijk als zesde. “Het was leuk bedacht, een achtervolging op de weg waarbij je niet bij elkaar mag schuilen. Maar we zijn allemaal beroepsrenners, we willen allemaal winnen. Dus ja, we gingen bij elkaar in het wiel zitten. Het gevolg was dat we recht op een massasprint af koersten. De koers zelf vind ik achteraf geslaagd, wat ik al zei. Heel boeiend. Ook voor op televisie. Al merk ik wel dat mensen nog niet alles precies doorhebben.”

