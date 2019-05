De nieuwe Britse koninklijke telg heet Archie

Eerder vandaag liet het stel hun pasgeboren kind voor het eerst zien aan de pers. De twee noemden het ouderschap 'magisch’. “Ik heb de twee beste mannen in de wereld en het is geweldig", aldus Meghan. Ook Koningin Elizabeth, de overgrootmoeder van Archie, heeft de spruit inmiddels ontmoet.

Lees verder na de advertentie

Archie is de zevende in lijn voor de troonopvolging en werd afgelopen maandagochtend in alle vroegte geboren. Het is nog onduidelijk of Archie ook een koninklijke titel krijgt. Anders dan de kinderen van de troonopvolger, krijgen de kinderen van Prins Harry niet automatisch de titel prins. Koningin Elizabeth kan echter wel besluiten die titel te geven. Ook zou Archie een van de titels van zijn vader kunnen erven.

Lees ook:

De Britse koningsbaby is geboren, maar moeder Meghan kan weinig meer goed doen Het is een zoon, de eerstgeborene van prins Harry en zijn Meghan. Het is te hopen dat de nieuwe koningsbaby nog iets verandert aan de mening van de Britten.