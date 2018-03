De nieuwe bondscoach bepaalt - dat iedereen het even weet

Een tv-verslaggever wil van de nieuwe bondscoach nog iets weten over diens gesprek met de gestopte recordinternational Wesley Sneijder. “Jullie zijn eruit gekomen”, zegt hij. “Nou, we zijn er niet uit gekomen, hoor”, zegt Ronald Koeman lachend, met toegeknepen oogjes. “Ik ben er met een boodschap heen gegaan.”

Lees verder na de advertentie

Ronald Koeman bepaalt, dat iedereen dat even weet. In zijn nieuwe start paste Sneijder niet. In zijn oriëntatiefase sprak hij ook met de eerder afgezwaaide Arjen Robben, mede om af te tasten of de deur van zijn kant nog op een kier zou staan. En? “Nee”, zegt Koeman stellig – dáárin kon hij de regie niet voeren.

Dan weten we dat ook. Een echt nieuwe start wordt het, in Zeist, na dertig jaar in Noordwijk door Koeman als pleisterplaats verkozen. Het voetbal is leidend, sprak Koeman daarover eerder, een beetje in managementtaal. Alles is er op het KNVB-complex: mooie velden, medische faciliteiten, meetapparatuur. Maar alleen voor het A-elftal was al het wenselijke er in Noordwijk natuurlijk ook wel.

Koeman schetst niet voor het eerst het primaire doel: zonder

de verdwenen topspelers een team smeden

Nieuwe spelers Toch is het maar het beste, de verhuizing. Aan de Zuid-Hollandse kust zou te veel nog doen denken aan vervlogen tijden, tijden die voorlopig niet meer kunnen terugkeren. In Zeist (waar het dan weer niet helpt dat uit de speakers het radioverslag klinkt van een van de mooiste momenten van weleer, het doelpunt van Dennis Bergkamp in de WK-kwartfinale van 1998 tegen Argentinië) heeft Koeman deze maandag zijn eerste selectie verwelkomd, met tal van nieuwe spelers. Oranje oefent vrijdag in Amsterdam tegen Engeland, en maandag in Genève tegen Portugal. Eind mei en begin juni wachten oefenduels met Slowakije en Italië. Koeman schetst al niet voor het eerst het primaire (en begrijpelijke) doel: zonder de verdwenen topspelers een team smeden. Hij zal spelers testen en na de oefenwedstrijden wil hij een duidelijk beeld van het aanbod hebben voor de Nations League, het nieuwe landentoernooi waarin in het najaar Duitsland en Frankrijk de zware tegenstanders zijn. Hier, in Zeist, moet hij de eerste prikjes even pareren – en laat dat maar aan hem over. Het persbeleid zal iets minder open zijn. Ook dat heeft hij, niets anders gewend in het buitenland, verordonneerd. De trainingen zijn grotendeels besloten. “Maar volgens mij heb ik vijf persmomenten in de komende acht, negen dagen”, zegt Koeman. “Dat lijkt me niet weinig.”