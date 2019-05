De Nederlandse voetbalsters wachten nog op de eerste serieuze test voor het WK

Ze worden ook wel ‘uitzwaaiwedstrijden’ genoemd. Wedstrijden waarin de nationale ploeg vlak voor een groot titeltoernooi afscheid neemt van het eigen publiek. Bij voorkeur tegen een mindere tegenstander, om zo met een grote uitslag een feestelijk tintje aan het duel te geven. En om daarna met een goed gevoel af te reizen naar de eindbestemming.

De Nederlandse voetbalvrouwen deden het de voorgaande jaren ook zo. Voor het WK van 2015 in Canada kwam Estland (7-0) langs en voor het EK van 2017 in eigen land fungeerde Wales (5-0) als figurant. Dit jaar breekt de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman met die trend. Op zaterdag 1 juni speelt Nederland in Eindhoven de laatste wedstrijd voor het WK in Frankrijk tegen Australië, de nummer zes van de wereld.

Opvallend is ook dat Nederland in de periode van 9 april (het duel met Chili) en de eerste WK-wedstrijd op 11 juni tegen Nieuw-Zeeland slechts één keer in actie komt. Waar andere landen deze weken juist meerdere oefenwedstrijden op het programma hebben staan. Een bewuste keuze, zegt Wiegman, doordat de Nederlandse spelers op heel verschillende tijden in Zeist binnenkwamen. Op de Champions Leaguefinalisten Shanice van de Sanden en Lieke Martens na, zij melden zich maandag, is de groep van 23 nu compleet.

Het uitdokteren van het oefenprogramma was volgens Wiegman deze keer een hele puzzel. De opzet was om tegen enigszins vergelijkbare tegenstanders uit de groepsfase te spelen, alsook tegen landen van verschillende continenten en tegen toplanden. “Dan ga je samenstellen en soms lukt het wel en soms niet”, aldus Wiegman, die erkende dat haar selectie in de WK-campagne nog niet echt was getest. “Het programma is vooral door knelpunten bepaald.”

“We wilden een vergelijkbare, fysiek sterke tegenstander als Nieuw-Zeeland, onze eerste opponent op het WK”, zegt Wiegman op een persbijeenkomst in Zeist. “En Australië kon alleen maar op deze datum.” Australië wordt pas het eerste echte topland in de WK-voorbereiding van Nederland, dat eerder dit jaar oefenduels afwerkte met Zuid-Afrika, Spanje, Polen, China, Mexico en Chili.

Vaste keuzes

De WK-selectie van Wiegman wijkt niet op veel plaatsen af van de selectie voor het zo geslaagde EK van twee jaar geleden in eigen land. De vaste keuzes van de bondscoach zou de doorstroming van jong talent in de weg staan, beweren criticasters. Onzin, vindt Wiegman. “Wij hebben in januari en maart veel jongere spelers laten spelen om te kijken hoever ze waren. We hebben gezien dat het gat tussen de jonge talenten en het basisteam nog groot is. Je kunt wel doorselecteren om het doorselecteren, maar je moet ook kijken of spelers klaar zijn voor een volgende stap.”

De gemaakte keuzes zeggen volgens Wiegman ook heel veel over het huidige team, dat op het WK in vrijwel dezelfde samenstelling zal spelen als op het gewonnen EK. Dat team is namelijk ook nog bijzonder jong. De gemiddelde leeftijd ligt rond de 26 jaar. “Dus waar hebben we het over”, zegt Wiegman. “Miedema is 22, Bloodworth is 23 en in de huidige selectie zit ook nog een aantal spelers van onder de 20.”

Om een vangnet te creëren voor jonge talenten die buiten de boot vallen zette de KNVB, na overleg met NOC-NSF, dit jaar een onder 23-selectie op. Bedoeld voor spelers die ouder zijn dan negentien, maar niet in aanmerking komen voor het vrouwenteam. Die selectie, met vrijwel alleen spelers uit de eredivisie, doet volgende week mee aan het Nordic Tournament in Zweden. Wiegman: “Zo doen zij toch internationale ervaring op en daar ben ik hartstikke blij mee.”