De Nederlandse Spoorwegen blaken weer van zelfvertrouwen

Na ruim twee jaar wonden likken, durft spoorbedrijf NS weer een grote mond te hebben. “We hebben bij de NS een schatkamer aan kennis en ervaring. Dat heeft een grote waarde en die waarde gun ik Nederland”, zei NS-topman Roger van Boxtel bij de presentatie van de jaarcijfers.

Van Boxtel had ook een boodschap richting de politiek, die de moge­lijkheid openhoudt dat regionale lijnen van de NS in de toekomst aanbesteed zullen worden: “Verknip het spoor niet te gek, want het zou dood- en doodzonde zijn van dit bedrijf, waarvan de prestaties nu weer op een goed niveau zitten. We zijn back on track.”

Stationswinkels

En passant meldde hij ook dat de NS weer gewoon mee gaan dingen naar concessies (vervoersopdrachten) in de regio, terwijl het spoorbedrijf zich daar de afgelopen jaren verre van hield. Ook houden de NS de exploitatie van meer stationswinkels in eigen hand dan eerder de bedoeling was. Eerder wilde het bedrijf de uitbating van ketens als supermarkt AH To Go en Italiaanse eettent Julia’s nog afstoten.

De NS hebben de focus verlegd naar de basis: het vervoeren van mensen van A naar B

De NS komen van ver. Het imago van het spoorbedrijf was in 2015 allerbelabberdst. Het regende klachten over te drukke treinen en het staatsbedrijf kreeg ook te maken met strafvervolging vanwege onregelmatigheden bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. Ondertussen lag de mislukking van hogesnelheidstrein Fyra in 2013 nog vers in het geheugen.

Onder de leiding van de toch-niet-zo-tijdelijke topman Roger van Boxtel verlegden de NS de focus naar de basis: het vervoeren van mensen van A naar B. Zijn aanpak heeft vruchten afgeworpen, want het lijkt het bedrijf voor de wind te gaan. De instroom van nieuwe treinen heeft de drukte voor een deel opgelost, het bedrijf is vrijgesproken van fraude bij de Limburgse aanbesteding en een boete voor tegenvallende prestaties van de hogesnelheidslijn is afgewend.

En: de NS presteerden voldoende op de prestatienormen die het bedrijf heeft afgesproken met het ministerie van infrastructuur en waterstaat. Een goede score is van belang, aangezien volgend jaar een tussentijdse eva­luatie plaatsvindt waaruit moet ­blijken of het bedrijf het alleenrecht op het hoofdspoor behouden.