De Nederlandse ploegen in de Tour de France: een wereld van verschil

De opgewekte gezichten bij Sunweb steken schril af tegen de pipse blikken bij Lotto-Jumbo. Een wereld van verschil bij de Nederlandse ploegen in de Tour de France. Gooi een euro in Albert Timmer en hij houdt niet op met praten. De knecht bij Sunweb heeft alle reden om zijn mond open te doen. Zijn teamgenoot Warren Barguil liet vrijdagavond de champagnekurken knallen in Foix. En dankzij Michael Matthews konden er een dag later opnieuw flessen worden geopend.

“Succes maakt een grote ronde zo enorm leuk”, straalt Timmer zondag bij de start in Laissac-Sévérac L’église. Timmer, Tourveteraan, weet wat winnen is. Hij was erbij toen Marcel Kittel een paar jaar lang in Nederlandse dienst de nauwe Franse straten onveilig maakte. En hij zag Tom Dumoulin vorig jaar twee keer fenomenaal uithalen. “Het blijft bijzonder. Winnen is niet vanzelfsprekend. Twee keer op rij is speciaal. Vijf jaar achter elkaar in de Tour is de top.”

Stramme benen

Bij Lotto-Jumbo is het zoeken naar een opgewekt gelaat. “Mijn benen waren nog een beetje stram”, verontschuldigt Timo Roosen zich. “Ik ben in de etappe van zaterdag diep gegaan om nog wat voor elkaar te krijgen.” Lotto-Jumbo beleeft een slechte Tour: kopman Robert Gesink stapte na een val al snel af en de gehoopte gele trui voor tijdrijders Primoz Roglic of anders Jos van Emden bleef vanwege de regen in Düsseldorf buiten bereik. “Voor onze ploeg biedt elke dag een nieuwe kans op etappewinst”, heeft Roosen zich ingeprent. “Maar wij zijn onthoofd. Dan wordt het lastig om mee te zitten in ontsnappingen.” De stemming lijdt er niet onder, verzekert hij. “Het is doorbijten.”

Waarom is Sunweb succesvol in deze Tour en Lotto-Jumbo niet? Volgens ploegleider Arthur van Dongen van Sunweb kun je prima de voorwaarden scheppen voor een succesvolle Tour. “Het verschil is het plan dat wij hebben uitgedokterd, niet alleen voor Frankrijk, maar voor het hele seizoen. Dat is iets wat je echt niet doet op een ochtendje; daar gaat heel veel tijd en energie in zitten.”

Van Dongen laat geen detail ongemoeid. “Voor alle renners is een goed plan gemaakt. Ze zijn hier allemaal in vorm. Daaraan zie je dat het om de kleine zaken gaat en de keuzes die je maakt door bijvoorbeeld niet voor het klassement te gaan, maar voor ritzeges. Met dit parkoers blijkt dat een schot in de roos.”

Als je kopman wegvalt, zie je hoe flinterdun de lijn is tussen pech en geluk Nico Verhoeven van Lotto-Jumbo

Collega Nico Verhoeven van Lotto-Jumbo: “Ons plan vooraf was dat wij met Robert voor etappewinst zouden gaan en een gooi gingen doen naar het geel in de eerste rit. Maar als dan je kopman wegvalt, zie je hoe flinterdun de lijn is tussen pech en geluk.”

“Het is altijd balen”, vervolgt de ploegleider. “Maar na de dag zelf ga je verder. Vallen en overeind blijven zitten dicht bij elkaar. Dat geld voor elke ploeg, alleen Sky misschien niet. Bij Bora zijn Peter Sagan en Rafal Majka uit koers, twee jongens die waarschijnlijk net zo veel kosten als onze hele ploeg.”