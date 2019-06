De Nederlandse koning komt kijken naar het wonder van Ierland

“Dat is WIA, een Amerikaanse start-up. Die zijn in negen maanden tijd van drie naar tien werknemers gegaan. En dit is Cainthus, een bedrijf dat het voor boeren mogelijk maakt om online hun koeien te volgen. Die zijn in een jaar gegroeid van zes naar dertig werknemers.” De Nederlander Menno Axt laat vol enthousiasme zijn werkplek zien in Dublin. Sinds drie jaar werkt hij als programmamanager bij Dogpatch Labs, een groot pand dat tientallen start-ups onderdak biedt. Hij mag vanmiddag het koninklijk paar rondleiden.

Lees verder na de advertentie

Het is niet verwonderlijk dat koning Willem-Alexander en koningin Máxima op hun eerste dag van het staatsbezoek aan Ierland deze succesvolle hub aandoen. Want hoe krijgen die Ieren het voor elkaar om met Dublin de grootste techstad van Europa te hebben? En om nu al een flink aantal hoofdkantoren uit het Verenigd Koninkrijk aan te trekken die het land vanwege brexit verlaten?

De voormalige pakhuizen langs het Grand Canal Dock in het centrum van de stad zijn in de afgelopen tien jaar symbool gaan staan voor de Ierse wederopstanding na de crisis. Ineens is dit het Silicon Valley van Europa. Hier staan alle Europese hoofdkantoren van Google, Facebook, Amazon, AirBnB en LinkedIn. De Ieren hebben het daarom omgedoopt tot Silicon Docks.

Dat Dublin goed profiteert van de brexit-stem blijkt uit het aantal bedrijven dat hier naartoe is getrokken

En vanwege al die internetgiganten voelen steeds meer jonge ondernemers de behoefte om zich hier te vestigen. Dogpatch Labs is in vijf jaar tijd van twaalf naar tachtig start-ups gegaan. “Eerst hadden we hier alleen de begane grond. Nu hebben we drie verdiepingen vol zitten. We hebben de oude kelders, in een ver verleden gebruikt om whisky op te slaan, omgebouwd tot vergaderzalen. En op de derde verdieping hebben we een urban garden gecreëerd: een kantoortuin.”

In de tuin zitten vooral eenpitters achter hun laptop te zwoegen. Omringd door grote planten en een tafelvoetbalspel. Op de grond ligt een tapijt van kunstgras. Die aantrekkingskracht op Dublin blijft nog wel even, voorspelt Axt, die zich ook door de techstatus van Ierland liet verleiden om erheen te verhuizen. “Ierland is straks na de brexit het enige EU-land waar de voertaal Engels is. Dat is voor Amerikanen, Spanjaarden, Fransen en Nederlanders perfect. Die hoeven hier geen nieuwe taal te leren.”

Want dat Dublin goed profiteert van de brexit-stem blijkt uit het aantal bedrijven dat hier naartoe is getrokken. De Ierse hoofdstad staat met stip op één, pas op plek vijf gevolgd door Amsterdam. Met name van oorsprong Amerikaanse bedrijven verkiezen Ierland boven andere EU-landen. “De Ierse economie is slechts 1 procent van de totale economie in de EU”, zegt Diarmuid O’Brien, techexpert op Trinity College. “Maar Ierland trekt 12 procent van al het in Europa geïnvesteerde Amerikaanse kapitaal aan.”

Belastingklimaat Al is een andere cruciale reden voor de Ierse aantrekkingskracht het uiterst gunstige belastingklimaat. De Ieren hebben de laagste vennootschapsbelasting van alle EU-landen, slechts 12,5 procent. En de Ierse regering lag al meerdere keren onder vuur vanwege het verstrekken van zogenaamde sweetheart deals, gunstige belastingafspraken voor bedrijven als Apple of Google. “Zeker, voor grote multinationals is dat een belangrijke reden om te komen. Maar als dat het enige zou zijn wat de Ieren te bieden hadden, waren ze al lang weggeweest. Het is de combinatie van een jonge en tegelijk hoog opgeleide beroepsbevolking, een omgeving vol gelijkgestemde bedrijven en de Engelse taal.” Hoe anders zag dit deel van Dublin er tien jaar geleden uit, in het hart van de financiële crisis. Ierland bungelde aan het infuus van de Europese centrale bank en ontsnapte aan totale economische ineenstorting. Maar nu steken er weer overal hijskranen boven de gebouwen uit. Dublin boomt weer. In die zin is dit staatsbezoek een manier voor Nederland om te kijken of het kan aanhaken bij het Ierse techsucces. Beide landen zullen zich na het vertrek van de Britten uit de EU moeten heroriënteren en relaties met andere EU-lidstaten nieuw leven in blazen. Maar tegelijk is Ierland ook een concurrent bij het binnenhalen van hoofdkantoren uit het Verenigd Koninkrijk. En die slag heeft Dublin voorlopig ruimschoots van Amsterdam gewonnen.

Driedaags programma in Ierland Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen een driedaags bezoek aan Ierland. De eerste dag, woensdag, staat vooral in het teken van veel ceremonieel. Ze zullen ontvangen worden door president Higgins, die tevens gastheer is bij het staatsbanket. Verder zullen ze een bezoek brengen aan de succesvolle start-up-hub Dogpatch Labs. Op de tweede dag staat een bezoek aan de bibliotheek van de oudste universiteit van Ierland gepland, Trinity College. In de middag is er een ontmoeting met de Ierse premier Varadkar en ‘s avonds zal het Nederlands Dans Theater optreden in Dublin. Op vrijdag sluiten de koning en koningin het bezoek af in de havenstad Cork.