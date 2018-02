De Nederlandse fiscus discrimineert

Het Europees hof van justitie haalt een streep door een Nederlandse fiscale regeling omdat deze alleen beschikbaar is voor bedrijven in Nederland. Dat principe druist in tegen de vrijheid van vestiging die geldt in de Europese Unie. De uitspraak betekent waarschijnlijk een strop voor duizenden bedrijven, en een verlies van in elk geval 400 miljoen euro voor de Nederlandse schatkist.

Het dispuut ging over de vraag of bedrijven met leningen aan hun buitenlandse dochters gebruik mogen maken van de renteaftrek bij de berekening van de winst. Bedrijven die een zogeheten fiscale eenheid vormen mochten dat. Maar een fiscale eenheid is op zijn beurt alleen te vormen door bedrijven die allemaal in Nederland gevestigd zijn. Dat is discriminatie, zo oordeelt het Europees hof nu.

De gevolgen van de uitspraak kosten de staat zo'n 400 miljoen euro

Spoedoperatie Als gevolg van de uitspraak kunnen bedrijven die tot nog toe geen gebruik mochten maken van de renteaftrek, deze alsnog opvoeren in aangiftes die nog niet zijn afgesloten. Dat kost de staat zo’n 400 miljoen euro, zo rekende toenmalig staatssecretaris Wiebes van financiën de Tweede Kamer vorig najaar al voor. Hij hield er al rekening mee dat Nederland de zaak zou verliezen, aangezien de advocaat-generaal van het hof in zijn advies al schreef dat de regeling in strijd was met het EU-recht. Wiebes kondigde destijds ook direct een spoedreparatie aan van de wet die, als Nederland de zaak zou verliezen, met terugwerkende kracht vanaf 25 oktober vorig jaar zou gaan gelden. Dat was nodig om te voorkomen dat bedrijven op grote schaal gebruik zouden gaan maken van de nieuwe mogelijkheden. Duizenden bedrijven moeten opnieuw aangifte gaan doen Die spoedreparatie zorgt er wel voor dat zo’n 11.000 Nederlandse bedrijven die binnen een fiscale eenheid aangifte doen, hun voordeel verliezen. Zij zullen dus meer belasting moeten betalen, tot ongenoegen van werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland. Ook de brancheorganisaties van belastingadviseurs toonden zich eerder kritisch over de manier waarop Financiën het lek wil dichten.

Ramp Volgens de werkgeversorganisaties dreigt een administratieve ramp nu duizenden bedrijven opnieuw aangifte moeten gaan doen omdat met terugwerkende kracht de wet per 25 oktober vorig jaar is gewijzigd. De belastingadviseurs hekelen de rechtsonzekerheid die dat met zich meebrengt: belastingplichtigen horen vooraf te weten waar zij aan toe zijn, zodat zij geïnformeerde keuzes kunnen maken. De fiscale eenheid wordt juist gezien als één van de meest aantrekkelijke punten van het Nederlandse belastingstelsel. Ook veel buitenlandse multinationals maken er gebruik van, door hun Nederlandse vestigingen samen aangifte te laten doen en zo te profiteren van de mogelijkheid om winst en verlies tegen elkaar weg te strepen. Staatssecretaris Snel van financiën zegt het vonnis te betreuren, maar wil de door Wiebes opgestelde reparatiewet toch invoeren. In het tweede kwartaal van dit jaar zal de nieuwe wet naar verwachting naar de Tweede Kamer gaan. Het is echter nog niet zeker dat die er makkelijk doorkomt: regeringspartijen CDA en VVD toonden zich eerder kritisch over de wet omdat die ertoe leidt dat binnenlandse bedrijven meer belasting moeten betalen.