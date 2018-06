De Nederlandse 'bankier van de onderwereld' is opgepakt

De man, geboren in Breda maar al jaren wonend in het buitenland, beheerde grote sommen geld voor zijn clientèle. Die bestond zowel uit criminelen die via hem hun misdaadgeld wilden wegsluizen, als uit rijken die hun geld buiten het zicht van de fiscus wilden houden. Er zijn volgens het Openbaar Ministerie aanwijzingen dat de man 'minstens enkele tientallen miljoen euro's' beheerde.

De verdachte, omschreven als 'bankier van de onderwereld', werd op 26 april gearresteerd toen hij voet op Nederlandse bodem zette, laat het OM weten.

Ambtenaren zouden zich hebben laten omkopen om informatie te geven of dienste te verlenen

Justitie vermoedt dat hij zijn cliënten een flinke poot heeft gelicht. Hij zou miljoenen achterover hebben gedrukt door het vermogen van zijn klanten te gebruiken als onderpand voor leningen die hij niet terugbetaalde. Het geld bracht hij vervolgens onder in Liechtenstein, Panama, Zwitserland en op de Caraïben.

Een aantal klanten heeft inmiddels aangifte gedaan van verduistering en oplichting. Per klant zou de schade naar schatting minimaal enkele tonnen en in sommige gevallen meer dan een miljoen euro bedragen. De landelijke recherche vermoedt echter dat er nog meer gedupeerden zijn en roept hen op zich te melden.

Kasrondje Het onderzoek heeft daarnaast ook geleid tot de arrestatie van nog eens acht verdachten, die klant waren bij de 'bankier'. Het gaat mannen afkomstig uit Raamsdonkveer, Made, Kaatsheuvel en Sint Willibrord. De andere twee mannen, uit Made en Hank, zijn aangehouden in de gevangenis waar zij gedetineerd zaten. Het zestal zou via een zogeheten 'kasrondje' miljoenen hebben witgewassen. Ze gaven contant crimineel geld aan een stratenmakersbedrijf, dat vervolgens werknemers cash uitbetaalde. Met dat geld konden bijvoorbeeld de hypotheek en leaseauto’s betaald worden. Ook stuurden ze dit bedrijf valse facturen. Verder heeft het onderzoek ook signalen opgeleverd dat ambtenaren zich zouden hebben laten omkopen om informatie te geven of diensten te verlenen. Het OM kan daar op dit moment nog niet meer over zeggen, omdat het bezig is dat verder te onderzoeken.