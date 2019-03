De Nederlandse baanwielrenners domineren op de WK in Polen

Beter kon de dominantie van de Nederlandse baanwielrenners op de WK in Polen niet worden aangetoond dan de finale van de sprint vanmiddag. Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland, twee renners in oranje met een rood-wit-blauwe band om het middel, tegen elkaar om het goud en zilver op het koningsnummer van de sport.

Het onderlinge duel, overtuigend gewonnen door de pas 21-jarige Lavreysen, zorgde ervoor dat Nederland anderhalf jaar voor de Olympische Spelen het succesvolste WK ooit beleefde. Vorig jaar, op de WK in eigen land in Apeldoorn, verraste Nederland toch wel met vijf gouden medailles. Nu, in Polen dus, werd er nog één goud bij gedaan.

Niet alleen het aantal, ook de momenten waarop goud werd veroverd gaven een duidelijk signaal af. Nederland won op de belangrijkste onderdelen: de teamsprint (woensdag in een razendsnelle tijd), de keirin (met Matthijs Büchli) en vandaag als afsluiter de individuele sprint door Lavreysen.

De sprint, een bundeling van tactiek en snelheid, is met twee renners in de baan een spectaculair schouwspel. De sport van de bovenbenen, waarin krachttrainingen soms nog belangrijker zijn dat het rijden op de fiets, wordt gecombineerd met nadenken: verschalk je tegenstander in drie rondjes tegen elkaar.

Absolute top Hoogland en Lavreysen kwamen in het Poolse Pruszkow bovendrijven. Dankzij de enorme krachttrainingen, maar ook omdat ze al tijden samen trainen. Als favorieten dat samen doen, worden ze beiden beter, aldus Hoogland voorafgaand aan de WK. Zijn ‘collega’ Theo Bos vertelde ook over de rol die de commerciële ploeg Beat daarbij speelde. Beat en de KNWU trainen samen, maar zijn wel concurrenten. “Beat helpt de selectie van de KNWU ook om scherp te blijven. Niemand kan iets laten lopen.” De Nederlandse sprintploeg is zonder al te groot budget in twee jaar uitgegroeid tot een van de absolute topteams in het mondiale baanrennen. Van de acht mannen in de Nederlandse selectie, zowel op de sprintonderdelen als in het duurwerk, wist alleen Sam Ligtlee géén medaille te halen. De twee vrienden Lavreysen en Hoogland, die in Polen bij elkaar op kamer 607 lagen, hadden het voorafgaand aan de WK nog met elkaar gehad over hun nieuwe favorietenrol. In de auto naar een training in Alkmaar moesten ze wel lachen over hun voorgaande WK’s, toen niemand ze kende en ze al heel blij waren met een zevende plek, vertelde Hoogland. Een paar jaar verder en de twee zijn meer dan bekend. “Dat is nu het moeilijkste”, aldus Hoogland. “Iedereen kijkt naar ons. Daarom moeten we nog meer uitgaan van onze eigen keuze. Dat is het moeilijkste wat er is. Je moet staan voor je keuze en daar ook in vertrouwen. Dat hebben wij, of ik in ieder geval, wel moeten leren.”