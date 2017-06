De Nederlandsche Bank vraagt om beperking

Directeur Elderson suggereert een verbod op no­mi­nee-dien­sten, die de ware identiteit van een aandeelhouder verhullen

Elderson was vrijdag de laatste getuige bij de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar belastingontwijking en –ontduiking. Aanleiding voor de verhoren zijn de Panama Papers, die aantoonden hoe rijke particulieren en bedrijven geld onderbrengen in belastingparadijzen en hoe Nederland wordt gebruikt als doorvoerland om de fiscus te ontlopen. Trustkantoren vormen een belangrijke spil bij de opzet van constructies die geldstromen en aandeelhouders verbergen. DNB is de wettelijk toezichthouder op de trustsector.

Directeur Elderson suggereert een verbod op nominee-diensten, die de ware identiteit van een aandeelhouder verhullen. Verder wil hij ‘doorstroomvennootschappen’, bedrijven die alleen maar dienen om geld doorheen te sluizen. Nu moeten bedrijven ook al werkelijk activiteiten ontplooien om te profiteren van belastingregels, maar dat is in de praktijk nog te makkelijk te omzeilen. Elderson: “Het zijn activiteiten met een hoog risico. Wij maken wetten, maar houden ze ook open en vaag. Wij zijn dominee en koopman. De politiek moet keuzes maken.”

De Panama Papers zijn gebaseerd op de uitgelekte boekhouding van Mossack Fonseca. Dit Panamese advieskantoor kreeg in Nederland hulp van trustkantoor Alea Management. Zo werd corruptie bij de wereldvoetbalbond Fifa verdoezeld.

Fiscale magneet Guus Poelen, de oprichter van een ander trustkantoor, Infintax, dat optrok met Mossack Fonseca, zegt de enquêtecommissie dat zijn gewezen zakenpartner Michael van Beest, de kwade genius was achter de constructies. Hij zag ook wel ‘verbeterpunten’, maar belde pas DNB toen hij zijn naam in de krant las. Zelf had hij geprobeerd aan de goede kant van de wet te blijven, zegt hij, maar de regels zijn aantrekkelijk: “Nederland is een fiscale magneet.”

