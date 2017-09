De Nederlanders laten het afweten op KLM Open

Het waren niet Joost Luiten, Lee Westwood of Bernd Wiesberger die de KLM Open dit jaar kleurden. De favorieten gaven niet thuis. En dus kregen de toeschouwers, van wie sommigen goed uitgerust waren met verrekijker om, na een weggewaaide, twee verzopen en toch nog één mooie dag de Fransman Romain Wattel als winnaar van het grootste Nederlandse golftoernooi.

Wie in de ranglijst naar een Nederlander wilde zoeken, had zelfs een figuurlijke verrekijker nodig

Zeker geen slechte golfer, maar de tot gisteren nummer 451e op de wereldranglijst was absoluut niet de gedroomde nummer 1. Wie in de ranglijst naar een Nederlander wilde zoeken, had zelfs een figuurlijke verrekijker nodig. Wil Besseling kwam nog het verst. Hij werd gedeeld twintigste.

Want als Luiten wegvalt (hij haalde het weekend niet), wordt het erg karig. Besseling (31), een maandje ouder dan Luiten, is een van de spelers die het maar niet lukt om structureel in de top mee te draaien. Hij speelt op de Challenge Tour, de tweede competitie in Europa. De beste vijftien mogen aan het eind van het jaar door naar de European Tour. Maar Besseling staat in die ranking 97e. Daan Huizing is de beste Nederlander, op plek 43.

Somber beeld Het gat naar Luiten is groot. En dat gaat de komende vijf jaar ook niet zo snel veranderen, erkende Maarten Lafeber voor de KLM Open al. De bondscoach van de Nederlandse golfers, die zelf ook op de Challenge Tour speelt, schetste een somber beeld op de korte termijn. Niet over de profs in de Challenge Tour, zoals Besseling. Daar heeft hij niets over te zeggen (golfers kunnen ook op eigen houtje professional worden). Maar wel over de golfers die zich bij het bondsteam kunnen aansluiten. Zij zijn op dit moment niet goed genoeg, hun gemiddelde score ligt te hoog. “Structureel onder par spelen is er niet bij.” Lafeber, die geen blad voor de mond neemt, wil ‘complete’ spelers, geen ‘drivingrangespelers’. Golfers die zich op de oefenbaan bekwamen in het slaan van een specifiek soort bal, maar die met windkracht vijf tegen niet meer weten hoe ze in de buurt van de vlag moeten komen. Ook de directeur van de Nederlandse golffederatie (NGF), Jeroen Stevens, erkent dat het bestuur van golfend Nederland de laatste jaren steken heeft laten vallen. “We zijn van een toonaangevend amateurland gezakt tot het niveau van een middenmoter.” We zijn van een toonaangevend amateurland gezakt tot het niveau van een middenmoter Jeroen Stevens, directeur van de Nederlandse golffederatie (NGF)

Cultuuromslag Maar, zo zegt Stevens, het probleem zit ook bij de clubs, die jongeren moeten enthousiasmeren. Want de vijver wordt behoorlijk klein. Het aantal jeugdspelers daalde de afgelopen jaren naar rond de zesduizend. Wat dat betreft zwemmen de vijftigduizend jeugdspelers in bijvoorbeeld Zweden in een oceaan. Wat voor de oudere jeugd écht nodig is, is een cultuuromslag in het topgolf, zegt Lafeber. “We moeten vechten tegen mensen die alleen maar prof willen worden. En vechten tegen ouders die zeggen dat het niveau waar hun kind op speelt niet zo heel veel verschilt van dat van de Europese of Amerikaanse Tour. Als ik dat hoor, ben ik er eigenlijk al klaar mee.” De eerste stap die de de NGF nu wil zetten is zorgen voor goede amateurs. Die het bovendien prima vinden om eerst een paar jaar het NK te winnen. Te snel professional worden, daarvoor moet worden gewaakt. “Anders zijn die jongens binnen de kortste keren failliet”, zegt Lafeber. We hebben de tijd, zegt Stevens. Jaren de tijd, waarschijnlijk. Tot die tijd is er maar één naam om in de gaten te houden: Joost Luiten.

