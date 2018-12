De ‘Ndrangheta is de grootste en hechtste criminele organisatie van Italië

Het begon een jaar of veertig met ontvoeringen en het innen van losgeld, maar die activiteit heeft de Calabrische maffia in de jaren negentig van de vorige eeuw achter zich gelaten. Het destijds verdiende geld heeft de ‘Ndrangheta geïnvesteerd in de internationale drugshandel. Dat pakte zo goed uit dat deze Italiaanse georganiseerde misdaadtak uit het zuidelijke gewest Calabrië nu wereldwijd de machtigste speler is in de drugshandel, met name in die van cocaïne.

Het zijn de Calabriërs die cocaïne vanuit Peru, Colombia en Bolivia naar Europa halen en hier verspreiden over de verschillende landen. Het zijn groothandelaren, die volgens Italiaanse aanklagers duizend euro voor een kilo betalen in Zuid-Amerika en daar bij aankomst in Europa - bijvoorbeeld in de haven van Rotterdam - al negenentwintigduizend euro winst op hebben gemaakt.

...te­ge­lij­ker­tijd zijn het klassieke maffiosi, die bijbels en rozenkransen meenemen naar hun schuilplaatsen

Het zijn zeer succesvolle en geslepen internationale drugshandelaren, de 'ndranghetisti. En tegelijkertijd zijn het klassieke maffiosi, die bijbels en rozenkransen meenemen naar hun schuilplaatsen wanneer ze voor justitie op de vlucht zijn. Hun thuisbasis is de teen van de Italiaanse laars. De organisatie zou bestaan uit ruim honderd families. De leden hebben praktisch allemaal bloedbanden - al dan niet via huwelijken - en wanneer ze toetreden gaat dat anno 2018 nog steeds met een ouderwets inwijdingsritueel: ze laten druppels bloed op een bidprent vallen en beloven trouw en omertà, zwijgplicht. Vaders, zonen, broers en neven vormen de ruggengraat van deze Calabrische maffia. Vrouwen hebben er zelden iets in de melk te brokkelen.

Familiebanden Dat deze criminele club uit families bestaat, maakt haar voor politie en justitie extra lastig te bestrijden. Op Sicilië - waar Cosa Nostra zit - en in Napels - waar de Camorra vandaan komt - kunnen politie en justitie nuttige informatie en bewijzen verzamelen door met spijtoptanten te praten. In Calabrië is dat niet het geval: er zijn maar weinig leden van de ‘Ndrangheta die hun eigen familieleden willen verraden. In het ruige Zuid-Italiaanse gewest is de machtige 'Ndrangheta overal aanwezig. Ze perst ondernemers af, verdient aan prostitutie en beïnvloedt het bestuur. In elk dorpje en in elke stad weet iedereen wie degenen zijn die moeten worden gevreesd of behaagd. Maar ook ver buiten de streek - van Milaan tot Amsterdam en van Australië tot Canada - zijn er duizenden Calabriërs crimineel actief en angstaanjagend. Nicola Gratteri, die door zijn lange loopbaan als officier van justitie een bekende Italiaan is geworden, zei daar laatst op de televisie over: "In Rome en overal noordelijk daarvan kopen ze alles op. Vooral hotels, restaurants en pizzeria's, voor het witwassen." Hoeveel geld er binnen deze maffia omgaat, is voor justitie moeilijk in te schatten omdat ze zich zo goed onder de oppervlakte verstopt. Sommige deskundigen houden het op een paar miljard euro, anderen op honderden miljoenen. Maar volgens Gratteri zijn die schattingen veel te laag: hij noemt de 'Ndrangheta het op twee na grootste bedrijf van Italië, na automaker Fiat Chrysler Automobiles en bouwbedrijf Fincantieri. Hij zegt: "De organisatie is goed voor 9 procent van het bruto binnenlandse product van Italië.”