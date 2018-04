De nationale politie ontslaat frauderende en lekkende Amsterdamse commissaris

Tegen Smit liep al geruime tijd een intern onderzoek. In mei 2016 deed de politie aangifte van verduistering van geld in dienstbetrekking. Voor het lekken van de informatie wordt hij niet vervolgd. Volgens zijn advocaat Jacob Knoester worden momenteel in de strafzaak tegen Smit getuigen gehoord.

Volgens korpschef Erik Akerboom heeft Smit de normen en waarden bij de politie op tal van punten overtreden. Hij nam niet alleen zijn familieleden mee uit eten op kosten van de zaak, maar schafte in de periode 2005 tot 2009 uit het politiebudget ook honderden kaarten aan voor voetbalwedstrijden in onder meer de Arena, concerten in de Ziggo Dome en andere evenementen. Ook nam hij gratis kaarten aan van de organisatoren van de evenementen of hij verzocht om gratis kaarten.

Zwaar op de maag van de korpsleiding ligt ook dat hij vertrouwelijke informatie uit de politiesystemen haalde en die deelde met derden. Hij misbruikte zijn positie als commissaris om een seizoenskaart en een woning te regelen voor iemand met wie hij volgens de politie geen privé-contacten diende te onderhouden. Smit heeft na eerdere beschuldigingen steeds gezegd dat er sprake is van een doorgeschoten integriteitscultuur bij de politie.

Elf onderzoeken

De schending van de integriteit bij de eenheid, vooral gepleegd toen de korpsen nog veel autonomie kenden en over een eigen budget beschikten, is omvangrijker dan alleen Smit. Er lopen momenteel elf interne onderzoeken. Deze politiemensen zouden meegeprofiteerd hebben van de kaartjes voor het voetbal.

Zijn leven lang is Ad Smit politieman in Amsterdam. Hij begon in 1976 als wachtcommandant op bureau Leidseplein. Hij werkte als rechercheur, was districtschef van de politie in de binnenstad en werkte twintig jaar lang als de onverschrokken politiebaas in Oost. Smit kreeg veel bijnamen. Zijn optreden tijdens de krakersrellen in de jaren tachtig leverde hem de bijnaam 'Adje Latje'op.

In een omvangrijke verklaring bij het strafontslag vraagt korpschef Akerboom nog eens nadrukkelijk om aandacht voor integriteit en tegelijkertijd waarschuwt hij dat er nog meer schendingen van de regels openbaar zullen worden gemaakt. "Triest en schadelijk als de politie zo in het nieuws komt", vindt Akerboom, "maar ik wil zo transparant mogelijk zijn."

Het is niet de eerste keer dat de integriteit van politiemedewerkers aan de kaak wordt gesteld. In 2017 deed de commissie-Ruys onderzoek naar het handelen van de nationale politie. De onderzoekscommissie had goed en slecht nieuws voor het politiekorps.