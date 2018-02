De nationale ijskoorts moet vooral ook kinderen aansteken

Na een milde januarimaand lijkt het vanaf morgen te gaan vriezen. Goed nieuws voor schaatsliefhebbers die hun ijzers weer uit de kast kunnen trekken. Maar heerst die schaatskoorts ook bij kinderen?

Doordat de winters minder streng worden, kunnen kinderen minder snel natuurijs betreden Carl Mureau, woordvoerder van de KNSB

IJsclub Hard Gaat-ie uit het Zuid-Hollandse De Lier denkt van wel. Wim van der Berg, voorzitter, wil voor de jonge schaatsers een grote plas water veranderen in een ijsbaan. Twintig vrijwilligers staan standby om in de nacht van zondag op maandag de baan van 7000 vierkante meter waterlaagje voor waterlaagje op te bouwen. "De jeugd moet blijven schaatsen", zegt Van der Berg.

De Koninklijke Nederlandse Schaatsbond (KNSB) ziet de koorts bij kinderen niet verdwijnen. De KNSB had vorig jaar 13.000 leden van achttien jaar of jonger waarvan 4900 wedstrijdschaatsers. Om in de toekomst nog schaatstalenten onder de Nederlandse vlag te laten rijden moeten kinderen wel met de cultuur in aanraking komen. "Vroeger had je vaker strenge winters waardoor je als kind eerder leerde schaatsen op natuurijs. Doordat de winters minder streng worden, kunnen kinderen minder snel natuurijs betreden", zegt Carl Mureau, woordvoerder van de KNSB.

Het KNMI verwacht dat het tegen het einde van de week aardig gaat vriezen. © ECMWF/KNMI

De Lierse ijsclub, druk bezig met de inkoop voor de kantine en overleg over de vorstvoorspellingen, ziet geen daling in het aantal jonge schaatsers. "Ouders geven hun enthousiasme vaak door aan hun kinderen", zegt voorzitter Van der Berg. De club geeft al twintig jaar schaatslessen aan kinderen tussen de 6 en 12 jaar op de nabijgelegen kunstijsbaan De Uithof. Ieder jaar melden gemiddeld 65 kinderen zich aan. "Na die twintig lessen staan kinderen echt mooi in de schaats en dat verleren ze niet snel", zegt Van der Berg.

Hoe meer jongeren leren schaatsen hoe meer kans om de nieuwe Kramer en Wüst te kweken Carl Mureau, woordvoerder van de KNSB

De KNSB wil zoveel mogelijk kinderen de schaatsbaan op krijgen. Mureau: "We verspreiden lespakketten op scholen, daarin leggen we uit wat schaatsen is, hoe en waar je dat kunt doen. Die lespakketten zijn bedoeld als voorbereiding op een klassikaal bezoek aan de kunstijsbaan. We willen graag dat elk kind voor de middelbare school minstens één keer heeft geschaatst."

Want jong geleerd is oud gedaan. En dat is, meer dan een gezegde, ook belangrijk voor de Nederlandse topsport. "Hoe meer jongeren leren schaatsen hoe groter de vijver om uit te plukken en hoe meer kans om de nieuwe Kramer en Wüst te kweken", zegt Mureau. Echt bang voor het verdwijnen van de schaatskoorts is hij niet. "De koorts kan zelfs nog vuriger worden omdat we steeds minder vaak natuurijs gaan zien."

Als het aan Wim van der Berg ligt, kunnen kinderen vanaf maandag gewoon komen schaatsen. "Ik ben er vannacht een paar keer wakker van geweest. Mensen zeggen wel eens dat je een tic moet hebben om te doen wat ik doe, maar als ik na een nacht doorwerken al die kindertjes op de baan ziet is dat het dubbel en dwars waard."

