De nasleep van chroom 6: 'De overheid heeft een grondrecht geschonden'

"In één woord: uitstekend! Ze draaide er niet omheen, erkende ruiterlijk dat Defensie fouten heeft gemaakt, en bood haar excuses aan. Dat maak ik in mijn vak zelden mee."

Er klinkt een 'maar'.

"Maar, inderdaad, Defensie was in de jaren zeventig al op de hoogte van de risico's van chroom-6 en heeft om financiële redenen de situatie laten voortbestaan. Dat wordt nu erkend. Maar wees dan groot en geef daarbij een passende schadevergoeding en een behoorlijk voorschot. De 3850 euro die nabestaanden van dodelijke slachtoffers wordt geboden, dekt hun kosten bij lange na niet. En mensen met gezondheidsklachten hebben artsen geraadpleegd en kosten gemaakt. Daar had je oog voor moeten hebben."