De Nam is weer scheutig voor haar moederbedrijven

De Nam heeft in 2017 opnieuw een fors dividend uitgekeerd aan zijn aandeelhouders, Shell en Exxon. De moederbedrijven ontvingen samen 613 miljoen euro. Dat is beduidend meer dan de winst die de Nam over 2017 behaalde: 497 miljoen. Het is hoogstwaarschijnlijk de laatste keer dat de Nam zijn aandeelhouders zo ruim zal en kan bedienen. Over 2018 wordt in elk geval geen dividend betaald.

Door de forse dividenduitkering is het eigen vermogen van de Nam, dat toch al erg laag was, nog verder gedaald: tot minder dan twee procent. De Nam stelt zelf dat zij er financieel goed voorstaat en dat zij in staat is om aan haar (toekomstige) financiële verplichtingen te voldoen, dus ook de claims die verband houden met aardbevingsschade. Hoe hoog die claims uitvallen, weet niemand, behalve dat ze in de miljarden zullen lopen.

Schadeclaims Over de financiële kracht van de Nam ontstonden twijfels nadat het bedrijf vorig jaar voor het eerst een jaarverslag publiceerde. Het bedrijf bleek weinig vet op de botten te hebben, terwijl het een periode naderde met lagere opbrengsten (door de beperking van de gasproductie in het Groningenveld) en hogere kosten (schadeclaims). Die twijfels groeiden toen begin dit jaar bleek dat moeder Shell niet langer garant stond voor de Nam. Shell en de Nam benadrukten toen dat Nam’s financiële positie ‘robuust’ was. Shell beloofde wel de rekeningen te betalen voor het geval de Nam toch in gebreke zou blijven. In het jaarverslag schrijft de Nam dat er begin 2018 ‘in het publieke domein zorgen zijn geuit’ of de Nam aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. De Nam meldt ‘zich niet in die zorgen te herkennen’. De maatschappij wijst erop dat zij, na belasting, 36 procent van de bevingschade moet betalen. De overige 64 procent is voor rekening van de overheid. De Nam staat voor flinke afschrijvingen nu de gasproductie uit het Groningenveld uiterlijk in 2030 beëindigd moet zijn

Minder gas De winst van de Nam (497 miljoen) viel wat lager uit dan in 2016 (526 miljoen). Dat kwam deels doordat het bedrijf minder gas produceerde. De productie uit het Groningenveld liep met ruim 14 procent terug naar 23,6 miljard kubieke meter – over vier jaar moet die productie zijn gehalveerd. Ook uit de kleine velden, te land en ter zee, pompte de Nam minder gas op. Maar omdat de gasprijzen hoger waren dan in 2016, de Nam een pijpleiding verkocht, minder uitgaf aan personeel (er gingen ruim 100 banen verloren) en een belastingmeevaller incasseerde, bleef de winstdaling beperkt. Dat zal in 2018 anders zijn. De gasproductie daalt en de Nam staat voor flinke afschrijvingen nu de gasproductie uit het Groningenveld uiterlijk in 2030 beëindigd moet zijn. Hogere uitgaven voor de compensatie van aardbevingsschade liggen in het verschiet. Vorig jaar gaf de Nam 71 miljoen uit aan compensatie, maar het bedrijf zette voor datzelfde doel ook 450 miljoen euro extra opzij. In totaal heeft de Nam nu 874 miljoen gereserveerd voor het herstel van schade, versterking van gebouwen en (andere) compensatiemaatregelen. Een nog veel hoger bedrag (1,9 miljard) is gereserveerd voor het opruimen en verwijderen van alle installaties voor de olie- en gaswinning.