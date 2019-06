De motor is populair onder criminelen, daarom verbiedt Addis Abeba het vervoermiddel

In Addis Abeba, hoofdstad van Ethiopië, worden alle motoren verboden. Burgemeester Takela Uma maakte dat deze week bekend. Hij laat er geen gras over groeien. Het verbod gaat al op 8 juli in. Dus heeft iedereen nog twee weken de tijd om vervangend vervoer te regelen, merkte hij op.

De reden voor het verbod is het groeiend aantal berovingen met behulp van motoren. Na bestudering van de misdaadcijfers sprong de motor als instrument voor overvallen, berovingen en tasjesroof er het meeste uit. Dus: weg met de motor, besloot de de burgemeester in samenspraak met de politie.

In veel Afrikaanse megasteden is de motor het vervoermiddel bij uitstek voor verhuizingen, pakjesbezorging en als taxi en om hele gezinnen van A naar B te brengen.

Illegaal ingevoerd In Addis Abeba, met tussen de vier en zeven miljoen inwoners, is dat minder het geval. Het aantal geregistreerde motoren in de hoofdstad staat bij de Addis Abeba Transport Authority op iets meer dan twaalfduizend, volgens de gegevens die de het zakenblad Addis Fortune opvroeg. Addis Abeba staat bekend als relatief veilig, veel veiliger dan menig andere grote stad in Afrika. De maatregel leidt dan ook tot ver­ont­waar­di­ging. Dat is verwaarloosbaar op het aantal inwoners. Veel motoren worden niet geregistreerd omdat ze illegaal zijn ingevoerd uit buurland Kenia, zodat er geen belasting over betaald hoeft te worden. Het werkelijke aantal motoren is dus veel hoger. Maar het zijn er bij lange na niet zoveel als in andere Afrikaanse steden. Addis Abeba staat bekend als relatief veilig, veel veiliger dan menig andere grote stad in Afrika. De maatregel leidt dan ook tot verontwaardiging. Zo zegt Felix Horne op Twitter: ‘Het is een beetje excessief. Zo kun je ook het internet plat leggen omdat er soms consumenten worden opgelicht.’

Brodeloos Vooral de negatieve economische impact die het verbod heeft wordt gehekeld. In een land waar de jeugdwerkloosheid groot is, worden nu jonge motorkoeriers brodeloos gemaakt, die met hun service een paar euro per dag verdienen, zo luidt de kritiek. De burgemeester is daardoor niet van zijn stuk gebracht. Hij kondigde aan dat officieel geregistreerde pakjeskoeriers worden uitgezonderd. Maar veel motortaxi’s zijn niet geregistreerd. Of Addis Abeba de criminelen die op motoren opereren met deze maatregel heeft uitgeschakeld is nog maar de vraag. Dieven zoeken immers vaak weer een andere methode om toch aan andermans geld te komen. Het verbod is in elk geval wel goed tegen de luchtvervuiling die al die tweetaktmotoren veroorzaken.