De moord op Scandinavische toeristen in Marokko had een terroristisch motief

De autoriteiten bevestigden gisteren dat er in Marrakesh drie verdachten zijn aangehouden toen ze probeerden een bus in te stappen. Ze hadden lange messen bij zich. Van de eerste verdachte die begin deze week werd opgepakt, is bekend dat hij tot een jihadistisch netwerk behoort.

Lees verder na de advertentie

De twee jonge vrouwen, een 24-jarige Deense en 28-jarige Noorse, studeerden aan dezelfde universiteit in Noorwegen en waren sinds 9 december voor een maand op vakantie in Marokko. Maandag werden ze door twee Franse alpinisten gevonden in hun tentje in de Hoge Atlas, in een gebied dat onder toeristen populair is voor het ondernemen van bergtochten. Zij waren om het leven gebracht met een mes.

Er zijn nog altijd donkere krachten die onze waarden bestrijden Lars Loekke Rasmussen, premier van Denemarken

Van de gruwelijke moord op een van de vrouwen zou een video op sociale media circuleren, ook al is de authenticiteit van het filmpje nog niet definitief vastgesteld door de Deense inlichtingendienst PET. Op de video zijn de woorden ‘dit is wraak voor onze broeders in Hajin’ te horen, een verwijzing naar een stadje in Syrië dat eerder deze week werd ingenomen door Koerdische strijders en dat gold als laatste bolwerk van terreurgroep Islamitische Staat in Syrië.

Gruwelijk filmpje Ook zijn er beelden in omloop van de vermoedelijke moordenaars, die trouw zweren aan Islamitische Staat. Voor de Deense premier Lars Loekke Rasmussen staat daarmee vast dat de moorden politiek gemotiveerd zijn ‘en dus een terreurdaad’. “Er zijn nog altijd donkere krachten die onze waarden bestrijden.” In Marokko vinden relatief weinig jihadistische terreurdaden plaats sinds de bomaanslagen in Casablanca in 2003. IS en Al-Qaida hebben er nooit vaste voet aan de grond ge­kregen. Wel vertrokken bovengemiddeld veel jihadistische strijders vanuit Marokko­­ naar Syrië om daar voor IS of Al-Qaida te vechten; naar schatting zo’n zestienhonderd man. Voor de toeristische sector in Marokko is de vermoedelijke aanslag een grote slag. Zaterdag staat er in Rabat een demonstratie tegen terrorisme gepland.