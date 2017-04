De mooiste toertocht van het land is een hel

Volgens de Nederlandse Toer Fiets Unie worden jaarlijks 2.500 toertochten voor wielrenners georganiseerd. Is dat schrikken! Gelukkig zijn de meeste kleinschalig, daarvan merkt u net zo veel als van een damtoernooi. De grote tochten - dit zijn er een stuk of honderd - worden 'klassiekers' genoemd. Een klassieker, daar merk je wél iets van. Er staan pijlen langs de weg, verkeersregelaars op drukke punten, verzorgingsposten waar gratis bananen worden uitgedeeld, en er zijn verschrikkelijk veel fietsers. Fanatieke wielrenners hebben thuis een kalender waar die tochten op staan. Ze plannen de rest van hun leven er een beetje omheen.

Ik mijd die tochten, want van massa's fietsers word ik nerveus, net als van pijlen langs de weg, maar één tocht rijd ik bijna ieder jaar en dat is de 'Hel van het Mergelland'. Zelf vind ik Zuid-Limburg helemaal geen hel met die zacht glooiende heuvels, eerder een paradijs, zeker in de tijd dat de bloesembomen een zacht pointillistisch schilderij maken van het landschap. De Hel is niet zo druk als andere tochten (het is nog maar begin april), en de mensen zijn vriendelijk. Als je fiets kapot is maken ze hem, als je honger hebt krijg je een suikerwafel. Maar de Hel begint wel hels. Zondagochtend om half zes opstaan, Jasper - de fietsende violist - ophalen en na een autorit van tweeënhalf uur bij de start in Eijsden staan. Aldaar begroeten we mijn neef Matthijs, de gespierde spijker uit Maastricht die iets minder spijkerachtig is geworden door het, eh, studeren. Ik vind het erg leuk deze tocht met mijn neef te kunnen rijden, want sinds hij als junior mij bijna heeft vermoord op de verschrikkelijke Eyserbosweg heb ik nooit meer met hem gefietst. Ik denk dat hij het ook best spannend vindt. Hij weet: oompje heeft na dat debacle van zeven jaar geleden een racefiets gekocht en een beetje getraind, die laat zich niet meer afslachten.

Het parcours van de Hel van het Mergelland is 150 kilometer lang en gaat over wel twintig heuvels. Mescherberg, Bemelerberg, Grensheuvel, Loorberg. Allemaal mooi. Het eerste dozijn hellingen rijden we rustig omhoog, geen trap te veel want dan ben je leeg na honderd kilometer. Alleen Jasper gaat als een malle omhoog, hij zegt dat hij goede benen heeft, en dat geloof ik best, want iedereen heeft de eerste vijftig kilometer goede benen. Het komt vandaag aan op duurvermogen. Neef en ik wachten... tot na acht bananen, vier suikerwafels en 105 kilometer de Schweiberg voor ons ligt. Schweiberg - het klinkt lekker buitenlands - is ook een dorp, een handvol huisjes over de heuvel uitgestrooid. Ik maak tempo, vind ik zelf, maar het gaat niet hard genoeg voor Matthijs, hij pakt het wiel van een snelle renner in een knalrood pak, en ik wurm mezelf met moeite vlak achter hen. Nog anderhalve kilometer klimmen.

En nu omhoog...

Het is stil en mooi op deze heuvel. Schrijfster Marente de Moor woont hier, in een van de huisjes langs de weg. Omdat ik dat weet, zwoeg ik hier met een ander soort verlangen in mijn borst. Ach, Marente, ze heeft altijd iets van een edelvrouw, misschien ziet ze mij vanuit haar woning ploeteren en knarsetanden. Marente ploetert en knarsetandt niet, ze wandelt met haar hond en ze schrijft (wat ook een geploeter is, maar dan van het adellijke soort waarbij je hartslag gezonde waarden houdt). Ik wil afstappen en bij haar aanbellen om te zeggen dat ik zo moe ben. Ze zal me omarmen, ik stink wel een beetje, maar ach, ze heeft ook een hond. Met twintig per uur stampt de renner in het rood door. Ik zit ook in het rood, maar dat ziet niemand, dat weet alleen de hartslagmeter. Ik houd het wiel, Jasper is even afgehaakt. Op het eerste steile stuk gaat mijn neef op de pedalen staan. Hij demarreert zoals Steven Rooks dat vroeger deed: een beetje harkerig, stoempend met het bovenlichaam. Ik probeer te volgen, maar het lukt me niet. Hier kan ik echt niet tegenop. Ik peddel willoos verder, ik ben gelost maar het hindert niet, ik kan eeuwig zo door blijven fietsen, soms lijkt het alsof mijn lichaam ineens de oorspronkelijke fabrieksinstellingen heeft gevonden: 'niet nadenken, doortrappen'.

Ik las onlangs een boek dat mij dichterbij het geheim bracht waarom ik fiets: 'Born to run' van Christopher McDougall. De schrijver betoogt dat de mens gemaakt is voor duursport. In de evolutie zijn wij als soort succesvol geworden doordat wij rechtop in een rustig tempo de hele dag konden (hard)lopen. Botten en spieren zijn er op ingesteld. Door samen te jagen konden we de prooi uitputten en overmeesteren. Je moest er gewoon de hele dag geduldig achteraan rennen. Onze lichamen willen nog steeds graag deze inspanning leveren - omdat ze ervoor zijn gemaakt. Alleen gooit het brein roet in het eten. Het brein is lui: 'rustig aan', zegt het, 'sparen, met zo weinig mogelijk inspanning overleven'. Wat wij moeten doen is dat brein uitschakelen en op die fietst stappen. Met zijn tweeduizenden doen wij dat vandaag, in de Hel van het Mergelland. Je zou het niet zeggen als je dit zootje ziet rijden, maar wij volgen de stem van ons evolutionair succes.