De moertjes verlaten de stad

'Als Auke Rauwerda het niet heeft, bestaat het niet' - hele generaties Leeuwarders groeiden op met deze zin. Een cliché, maar in dit geval is het vermoedelijk waar. Na 85 jaar vertrekt de legendarische gereedschappen- en ijzerwarenwinkel uit het Leeuwarder stadshart.

Lees verder na de advertentie

De laatjes die Auke Rauwerda knutselde van zeepkistjes doen nog steeds dienst, Persil Waschmiddel staat erop. Het bankje dat hij voor de toonbank neerzette, sleet diepe voren in de stelling waar het tegenaan staat. Achter de deur die nu volhangt met antikrasviltjes stond zijn wc, in de muur zit nog het raampje waardoor hij kon zien of er klandizie binnenkwam. Op deze plek begon hij in 1932, met wat schoonmaakspullen, bezems, emmers en klompen, vertelt zijn zoon Ype, die samen met zijn broers Auke, Johan en Guus de zaak overnam. "Met 180 gulden. Dat was toen heel veel geld."

Je moet er niet aan denken dat dit allemaal op een grote bult komt

"Dit was een levendige straat hoor", zegt Ype, die nu 76 is, zestig jaar in de zaak zat en er tot vijf jaar geleden boven woonde. Zijn zoon Auke en neef Ronald zijn nu samen eigenaar. Op zijn vingers telt hij na: "Je had een slager, een garage, een installatiebedrijf... die zijn allemaal verdwenen."

Het is geen sluiting maar een verhuizing, ze gaan louter weg uit het centrum om zich volledig te concentreren op het andere pand dat ze in 2013 openden. Dat staat op een industrieterrein en is dus gemakkelijker per auto te bereiken. Want dat, zegt Rauwerda, is de grootste reden om het centrum te verlaten: waar moet je nog parkeren in de binnenstad? Wie een ladder nodig heeft, komt niet op de fiets of lopend, en bovendien, zegt Ype: bouwvakkers en schilders wíllen helemaal de stad niet in. "Dan is het veel handiger om alles op één plek te hebben."

De verhuizing gaat een jaar duren, en wie er ooit binnen is geweest, begrijpt meteen waarom. Vandaag de dag beslaan winkel en magazijn maar liefst acht panden, allemaal driehoog, vertelt Rauwerda, terwijl hij voorgaat om alles te laten zien. Tijd om laatjes vol schroeven en moertjes te tellen of te kijken naar een beademingspomp voor kalfjes ("Die hangt er al zeker veertig jaar") is er niet. "Dan zijn we hier morgenochtend nog."

Rauwerda verontschuldigt zich voor zijn versleten knieën, zo fluks als hij ruim zestig jaar geleden als vijftienjarige in de zaak kwam gaat het al lang niet meer. Hij kruipt door sluipgaten en stommelt trappen op, de kreunende treden zijn diep versleten na vijfentachtig jaar voetstappen.