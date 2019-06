De moeizame geschiedenis van de Europese Spelen

De eerste Europese Spelen werden vier jaar geleden in Bakoe gehouden. De belangrijkste reden voor de Europese Olympische Comités om hieraan mee te doen was het gigantische budget van zo’n zeven miljard euro, zo althans was de schatting. Een oude belangenstrijd kreeg daarmee een nieuwe wending.

Het idee was om in juni 1932 in Parijs de Europese Spelen te houden, waar de besten zich konden plaatsen voor Los Angeles

Het eerste idee voor de Europese Spelen kwam namelijk al in aanloop naar de Olympische Spelen van 1932 in Los Angeles. De kosten voor de Europese landen om daaraan mee te doen waren gigantisch. Het Frans Olympisch Comité worstelde ook met het budget en kwam daarom met het idee om in juni 1932 in Parijs de Europese Spelen te houden, waar de beste deelnemers zich konden plaatsen voor Los Angeles. Een slim idee, maar het is er nooit van gekomen.

Wenen 1942 Op 16 september 1942 kwam Reichssportführer Hans von Tschammer und Osten opnieuw met het voorstel voor de Europese Spelen. Hij hield hierover een toespraak in Wenen als belangrijkste sportleider in nazi-Duitsland. Volgens de gelijkgeschakelde Nederlandse pers wees hij op de gemeenschappelijke liefde van de Europese jeugd voor de sport, die voor hem aanleiding was voor een nieuw sportevenement. ‘Hij opperde de invoering van Europeesche spelen, die geen tegenstelling vormen tot de gedachte der Olympische spelen, maar dienstig zijn voor de oriëntatie van en den sportieven strijd der volken van Europa.’ Pure propaganda, waar na de dood van de Reichssportführer in 1943 niets meer van werd vernomen. Na de oorlog werden nog enkele pogingen gewaagd, maar keer op keer hielden de internationale sportbonden dit tegen. Zij streden voor het belang van hun eigen Europese kampioenschappen in plaats van een nieuw continentaal evenement. In 1960 bijvoorbeeld torpedeerde de Internationale Atletiekfederatie een Russisch voorstel voor Pan-Europese Spelen. Pas in 2012 bogen de sportbonden het hoofd, want tegen 7 miljard euro kan niemand op

Frans-Duits plan Eind jaren zestig barstte die strijd opnieuw los na een Frans-Duits initiatief voor de Europese Spelen, die steeds een jaar voor de Olympische Spelen moesten plaatsvinden. ‘Tezamen met de spelen van de andere continenten kunnen zij als een soort kwalificatiewedstrijden gelden voor de Olympische Spelen’, aldus de Olympische Comités van die landen. Er kwam opnieuw niets van na een succesvolle lobby van de tegenstribbelende sportbonden. Pas in 2012 bogen zij het hoofd, want tegen zeven miljard euro kan niemand op.

