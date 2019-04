De moeder van de Armeense Howick en Lili mag terug naar Nederland

De Armeense Armira, moeder van tieners Lili en Howick, heeft met een beroep op gezinshereniging alsnog een Nederlandse verblijfsvergunning gekregen. Dat zegt advocaat Patricia Scholtes tegen RTL Nieuws, en dit wordt bevestigd door Esther van Dijken, die voorheen in de pers het woord voerde namens Armira. Het is niet duidelijk wanneer de Armeense vrouw naar Nederland komt.

In 2017 werd Armira uitgezet naar Armenië. Haar kinderen waren toen ondergedoken en ook zij zouden eind vorig jaar worden uitgezet. De staatssecretaris maakte in september 2018 op het allerlaatste moment gebruik van zijn bevoegdheid de kinderen toch een verblijfsvergunning te geven.

