De missie van voormalig chefkok Michael Luesink: Nederland aan de boon krijgen

Eén van de zijbeuken van de Sint Janskathedraal in Den Bosch toont een reliëf van een man die zojuist een pot met bonen heeft omgetrapt. Als knikkers rollen ze voor hem uit, hij kijkt er chagrijnig naar. Het verhaal gaat dat de bouwmeester van de kerk het vertikte om wéér die suffe bonen, erwten in zijn geval, te eten die zijn vrouw hem voorschotelde.

Een paar kilometer verderop houdt Michael Luesink (30) met zijn bedrijf BOON kantoor in het pand van de voormalige Bossche kruideniersketen De Gruyter. Van de zogenoemde ‘erwtenman’ heeft hij nooit gehoord - maar het probleem van de man kent hij maar al te goed. Vier jaar geleden begon hij tijdens zijn studie food innovation met een nogal ambitieus afstudeerproject: Nederlanders aan de bonen krijgen.

Tijdens reizen door Zuid-Amerika en Azië had hij gezien dat ze ‘daar bonen en peulvruchten eten zoals wij aardappelen: als basis voor zo ongeveer ieder gerecht’. Hij vond het vreemd dat de bonenconsumptie in Nederland - van oorsprong een ‘echt bonenland’ - zo laag was en onderzocht hoe dat kwam. Hij ontdekte dat Nederlanders niet wisten wat ze met bonen aan moesten: “Ze kwamen vaak niet verder dan die ene keer chili con carne.” Bonen hadden een slecht, letterlijk stoffig imago: diep in de kelder verstopt. Sommige mensen zagen bonen bovendien nog steeds als voedsel voor de armen: “Als je vroeger niet genoeg geld had om vlees te kopen, at je bonen.” Het werd tijd om ‘de wereld te laten zien dat welvaart niks met vleesconsumptie te maken heeft’, concludeerde Luesink.

Bonen als vleesalternatief

Luesink, die in het verleden als chefkok in sterrenrestaurants had gewerkt, dook zelf de keuken in. “Het moest makkelijker. Droge bonen moet je een dag in de week zetten en dan nog ongeveer een uur koken - te onhandig.” Het alternatief, de vermaledijde potjes en blikjes, resulteerden aan de eettafel vaak een doorgekookte melige bedoeling op, had hij in zijn consumentenonderzoek geleerd. Luesink bedacht daarom een nieuwe, langzame garingsmethode in een zak. “We voegden geen conserveringsmiddelen toe, en de bonen behielden zowel de voedingsstoffen als hun bite.” De bonen in zak belandden op de versafdeling van Albert Heijn, instant geschikt voor een salade.

Maar het moest nóg makkelijker. “Als je de bonen presenteert in een vorm die op vlees lijkt, snappen mensen beter dat het bedoeld is als vleesalternatief.” Ongeveer 40 procent van zijn tijd besteedt Luesink dan ook aan wat hij het liefst doet: nieuwe bonenproducten bedenken in zijn ‘foodlab’ naast zijn kantoor. Zijn bonenburgers en bonenballen liggen inmiddels in supermarkten naast de biefstukken.

Hij begon in z’n eentje, en inmiddels telt Luesinks bonenbedrijf acht medewerkers. “Nederlanders eten gemiddeld 80 kilo vlees per jaar, en nog geen kilo bonen. In 2050 willen we de vleesconsumptie gehalveerd hebben”, zegt Luesink ferm. En dus moet de consument verleid worden. Zijn nieuwste versiertruc: de bonen-bapao. “Daarmee kunnen we laten zien dat bonen ook als snack heel geschikt zijn.”

