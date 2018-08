De missie van Dion Beukeboom is mislukt, maar niemand is boos

Sir Bradley Wiggins stak Dion Beukeboom vandaag nog een hart onder de riem, vlak voor die laatste het werelduurrecord ging proberen te breken. Op Twitter zei hij: ‘Geniet ervan.’ Het werkte niet: Beukeboom besloot zijn bijzondere poging om de snelste man in een uur te worden na 52 kilometer en 757 meter. Bij lange na niet genoeg om het record van Wiggins (54,526 meter) te breken.

Genieten was sowieso niet het eerste woord dat bij Beukeboom zal zijn opgekomen toen hij vandaag begon aan zijn poging, midden op de dag in het Mexicaanse Aguascalientes. Al na tien ronden liep hij achter op zijn eigen schema. Een jaar voorbereiding eindigde met een slechte dag.

Want zo lang was Amsterdammer Beukeboom al bezig met dat ene uur. Het was ook niet zomaar een record dat hij aanviel. Grote renners als Jacques Anquetil, Fausto Coppi en Eddy Merckx deden in het verleden een geslaagde poging. Het record van die laatste bleef van 1972 tot 2000 staan. De afstand werd tussendoor wel verbeterd, maar op fietsen die verboden waren omdat ze te futuristisch waren.

In 2014 besloot de internationale wielerunie UCI dat ook met een baanfiets het record kon worden gebroken. Sindsdien werd de poging vijftien keer ondernomen. Vijf keer werd de afstand vergroot, maar onder meer Thomas Dekker faalde (in februari 2015). Een man slaagde wel glansrijk: Sir Bradley Wiggins kwam tot 54 kilometer en 526 meter.

Hoop

Dat was het te breken record vandaag. En natuurlijk was het vooraf geframed als de grote Sir Bradley Wiggins tegen de onbekende Beukeboom. Op de website van de Nederlandse wielerunie vertelde Beukeboom eerder al over zijn poging. “Niemand zou boos op zijn als het mij niet lukt”, zei Beukeboom.

Toch was er stiekem hoop. Zijn ploeg, Vlasman Cycling Team, had hem de vrije hand gegeven om een jaar lang te focussen. Soms deed hij mee aan wedstrijden, maar alleen als het hem uitkwam. Voor de rest kon hij trainen. Of een ‘wicked Wednesday-plan’ uitvoeren: iets buiten de comfortzone doen. Een rondje IJsselmeer, klimmen naar 4600 meter hoogte, dat soort dingen.

Hij wist ook dat hij niet eens zo goed als Wiggins hoefde te zijn om het record te breken. Onder betere omstandigheden zouden lagere wattages voldoende kunnen zijn. Op hoogte neemt het vermogen dat iemand kan trappen wel af, maar dat zou niet opwegen tegen de winst die zou worden geboekt met het door minder dichte lucht trappen.

Alleen, vandaag was het voor het eerst in twee weken bewolkt in Aguascalientes. Dit zorgde voor een hogere luchtdruk. Precies dat waar Beukeboom juist niet op hoopte. Hij ging nog wel snel van start, maar het verschil met zijn beoogde schema liep snel op. Wat volgde was een lijdensweg. Voortgestuwd door muziek van zijn zelfgemaakte Spotify-playlist ‘world hour record tering’ eindigde hij helemaal kapot op ‘mijn club’ van Kees Prins, het opkomstnummer van Ajax. Een troostprijs: hij is nu wel de snelste Nederlander ooit (en is de op vier na snelste ter wereld).