De minister zet Wierd Duk in het frame van een Rusland-fan

We zijn veel te kritisch op Rusland, volgens Duk. Zonder Ruslands interventie zat er nu wellicht een fundamentalistische regering in Damascus. En wie zegt dat Syrië achter de gifgasaanval in Douma zit? Heeft Rusland misschien gelijk - en zijn het wellicht rebellengroepen geweest?

“Rusland zal zulke betogen met veel plezier aanhoren”, antwoordt Blok. Even later gaat het over de desinformatie vanuit de Russische regering. “Ik hoop altijd dat Nederlandse journalisten daar kritisch mee omgaan.” Hij kijkt Duk spottend aan. Weer even later: “We moeten kritisch blijven, niet gewoon de Russen napraten.”

Wat is de strategie? Krijg je kritiek, dan ga je meestal in op de kritiek. Maar je kunt ook iets zeggen over de kritiek. Dat is wat de minister hier doet - hij zegt hier tot drie keer toe iets over Duks kritiek. En hij zet Duk zo in het frame van een Rusland-fan, die Russische informatie voor zoete koek aanneemt.

Wat is het effect? Je kunt het zien als een debattruc van de minister - die zo de eigenlijke discussie ontloopt. Maar het frame kan ook heel krachtig werken: toehoorders gaan onwillekeurig kritischer luisteren naar Duk: die is blijkbaar pro-Rusland, veel te goedgelovig. En daarmee kunnen zijn argumenten opeens minder overtuigend worden.

Hans de Bruijn is bestuurskundige en debatspecialist. Wekelijks analyseert hij de sturende taal van politici.