De minister verhoogt de rente op studieleningen, studenten zijn fiks duurder uit

Wie vanaf 2020 begint aan een studie op een hogeschool of universiteit en geld leent, moet na afloop duizenden euro’s meer terugbetalen aan de overheid dan nu het geval is. Dit omdat de rente over de studielening omhooggaat, zo staat te lezen in een wetsvoorstel dat minister van hoger onderwijs Ingrid van Engelshoven naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Gemiddeld hebben studenten bij afstuderen nu een schuld van 21.000 euro. Als het plan doorgaat, betalen studenten die vanaf 2020 aan hun studie beginnen per maand zo’n 18 procent meer terug, schat de minister in. In dat geval zijn ze na hun studie per maand zo’n 82 euro kwijt aan rente en aflossing, 12 euro meer dan studenten nu.

Wie de volledige 35 jaar looptijd gebruikt om de studieschuld af te lossen is hierdoor aan het eind van de rit duizenden euro’s duurder uit. De minister, die erop rekent dat de renteverhoging de schatkist 226 miljoen euro oplevert, zegt dat geld nodig is om het leenstelsel op lange termijn betaalbaar te houden.

Hulzebos: “Op deze manier verliezen studenten het vertrouwen in de politiek. Eerst wordt onze basisbeurs afgepakt en nu wordt ook nog eens de rente verhoogd op de haast verplichte schuld die we moeten aangaan.”

Volgens voorzitter Tom van den Brink van het Interstedelijk Studentenoverleg staat de verhoging van de rente haaks op de beloftes die bij invoering van het leenstelsel zijn gedaan. “Het studievoorschot werd gepresenteerd als sociaal systeem, maar is ondertussen een grove lening geworden. Het is niet sociaal om mensen bij aanvang van hun werkende leven al meteen met een forse schuld te laten beginnen.”

Uit diverse onderzoeken blijkt dat het nieuwe leenstelsel, dat sinds 2015 bestaat, een drempel opwerpt voor studenten uit gezinnen waar het niet gebruikelijk is om te studeren of die het minder breed hebben. Hulzebos verwacht dat de doorstroom van mbo naar hbo, die de laatste jaren om uiteenlopende redenen daalt, nog verder stokt. De duurdere lening geldt ook voor mbo-afgestudeerden die verder willen op een hogeschool.

Gunstige voorwaarden

De verhoging komt tot stand doordat de minister de rente van de studielening voor tien jaar vast wil zetten. Op dit moment is dat nog vijf jaar, maar hoe langer rente op een lening vaststaat, des te hoger die over het algemeen is. De rente, die de overheid als vergoeding ziet voor de periode dat het geld is uitgeleend, kan omhoog omdat de tijd die oud-studenten hebben om hun schuld af te lossen is opgerekt, stelt de minister. Oud-studenten hebben 35 jaar om het openstaande bedrag terug te betalen, tot 2015 moest dat in vijftien jaar gebeuren. Die gunstige voorwaarden passen niet meer bij de looptijd van de studielening, redeneert de minister.

De D66-minister noemt de leenvoorwaarden nog steeds sociaal en gunstig, stelt ze in de toelichting bij het wetsvoorstel. Ze wijst erop dat wie een minimum inkomen verdient of afhankelijk is van een uitkering minder of niets terug hoeft te betalen. Verder stelt de minister dat de rente van de overheid lager is dan bij een bank of andere commerciële instelling.