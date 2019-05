De militairen willen Maduro niet meer, zegt de Venezolaanse oppositieleider Guaidó

Dinsdag riep Guaidó militairen en de bevolking de straat op te gaan voor wat hij de laatste fase van Operatie Vrijheid noemt. Het leek op het eindspel van het proces van machtswisseling, maar smoorde na twee dagen in een gebrek aan openlijke steun. Guaidó heeft zijn aanhang opgeroepen om zaterdag opnieuw vreedzaam te demonstreren bij de legerkazernes om de militairen op die manier onder druk te zetten om hun steun aan Maduro stop te zetten.

“We moeten nog een lange weg gaan”, zegt Guaidó tegen O Globo. “De gebeurtenissen van dinsdag waren niet militair. Het was een actie van algemene sociale ontevredenheid. We bevinden ons in een transitie naar democratie. De ontevredenheid onder de militairen is duidelijk, net zoals het duidelijk is dat de commandostructuur gebroken is.”

“Ik zal een duidelijk voorbeeld geven”, zegt Guaidó tegen de krant. “De directeur van de geheime dienst, waarvan de leiding door Maduro wordt benoemd, is uit zijn functie gezet. Als de breuk tot op dat niveau is doorgedrongen, is het doorgedrongen tot commandanten, sergeants, militairen aan de grens. Tot waar dan verder? Het is geen breuk, het is totale verdeeldheid. De militairen willen Maduro niet meer, maar er is nog veel vervolging, er is angst. Er zijn Cubaanse geheim agenten in het land, martelingen, politieke moorden en verdwijningen en er zijn buitenlandse militaire op ons grondgebied. Er is veel angst onder de militairen en onder de bevolking. En die angst is te begrijpen.”

Overleg met het leger

Volgens Guaidó is hij met zijn medestanders in continu overleg met de militairen over het vervolg van Operatie Vrijheid en moet leiden tot het vertrek van Maduro. “Contact met het leger was jarenlang heel moeilijk, maar nu communiceren we. We bieden ze niets, maar doen een beroep op hun geweten. We willen geen confrontatie binnen het leger, integendeel. We willen dat de militairen zich scharen achter deze democratische operatie. We vragen van hen dat ze de Grondwet respecteren. In de overgang naar democratie spelen de militairen een belangrijke rol.”

De leider van de Venezolaanse oppositie zinspeelt er op dat hij in rechtstreeks contact staat met minister van Defensie Vladimir Padrino López. “We hebben te maken met een dictatuur, op sommige dingen wil ik liever geen commentaar geven, juist om die dingen te kunnen blijven doen. Meer uitleg geven zou onze zaak geen goed doen”, aldus Guaidó, die op de vraag of hij de contacten met Padrino López ontkent vervolgens zwijgend glimlacht.

Maduro voelt zich omringd door verraders. Juan Guaidó

“Venezuela beleeft momenteel een existentieel dilemma tussen leven en dood, en de dood is Maduro. Het leven zal altijd overwinnen. We moeten met iedereen praten om de overheersing te beëindigen. Het is niet eenvoudig, maar we hebben alternatieven. Wie geen alternatieven heeft, is Maduro, want hij is geïsoleerd, heeft geen financiering meer en voelt zich omringd door verraders.”