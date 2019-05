De militaire raad in Soedan wil macht behouden en vindt vrienden in Arabische landen

Twee dagen lag deze week het werk plat in overheidsinstellingen en de privésector in Soedan. Passagiers strandden op het internationale vliegveld van Khartoem. In het Imperial ziekenhuis van de Soedanese hoofdstad waren laboratoriumtechnici aanwezig, maar zij droegen badges met daarop de vlag van Soedan en de woorden: ‘On Strike’. De Soedanese oppositie had opgeroepen tot de landelijke staking, waaraan op grote schaal gehoor werd gegeven.

De staking moest de druk verhogen op de militaire heersers om de macht over te dragen aan burgers. Een militaire raad nam de leiding van het land over nadat president Omar al-Bashir begin april was afgezet, maar gesprekken met een groep van vakbonden en politieke partijen om die leiding (deels) over te dragen aan burgers, liggen alweer bijna twee weken stil.

Sau­di-Arabië, de VAE en Egypte vrezen dat de eis voor democratie naar hun landen overwaait

De twee belangrijkste leden van de militaire raad namen de pauze in de besprekingen waar om in het buitenland steun te zoeken voor hun standpunt. De voorzitter van de raad, generaal Abdel Fattah al-Burhan, bezocht Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), terwijl vicevoorzitter Mohamed Hamdan Dagolo, beter bekend als Hemedti, Saudi-Arabië aandeed. Ze konden daar op een warm onthaal rekenen.

Saudi-Arabië, de VAE en ook Egypte zijn weinig enthousiast over de mogelijkheid van een democratische burgerregering in Soedan – zeker niet als die het gevolg is van een volksopstand. De regimes in deze autocratisch geregeerde landen vrezen dat de eis van burgers voor democratie kan overwaaien naar hun landen.

Jemen En er is meer dat deze landen aan de Soedanese junta bindt. Zo verzekerde Hemedti de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman dat Soedanese soldaten blijven vechten aan de zijde van Saudi-Arabië en de VAE tegen Houthi-rebellion in Jemen. Een groot deel van de naar schatting 14.000 Soedanese militairen in Jemen is afkomstig uit Hemedti’s militie, de Rapid Support Forces. Saudi-Arabië en de VAE hebben onlangs 500 miljoen dollar in de Soedanese Centrale Bank gestort, een financiële injectie voor de militaire raad. In Abu Dhabi, een van de emiraten, stak kroonprins Sheikh Mohammed bin Zayed de voorzitter van de Soedanese raad een hart onder de riem door na hun ontmoeting te tweeten: “Ik bevestig de steun van de VAE voor het behoud van de Soedanese veiligheid en stabiliteit.”

Stabiliteit Daarmee echode hij precies wat de Soedanese militairen steeds zeggen in besprekingen met de oppositie: zij moeten voorlopig de leiding over het land houden om de veiligheid en stabiliteit te bewaren. Ook de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi gebruikte zijn positie als voorzitter van de Afrikaanse Unie (AU) om de militairen in buurland Soedan te ondersteunen. Hij pleitte er bij de Afrikaanse landen voor om de Soedanese militaire raad meer tijd te geven alvorens de macht over te dragen aan burgers. Ook lijkt het aanhalen van de banden tussen de drie landen en de militaire raad bedoeld om de invloed van Turkije en Qatar in de regio in te dammen. Turkije steunt de Moslimbroederschap, waartoe een groot deel van de islamisten in Soedan behoort, maar waar Saudi-Arabië, de VAE en Egypte niets van moeten hebben.

Weinig druk Terwijl de Soedanese militairen steun zoeken in de Arabische wereld en Egypte, ontvangt de burger-oppositie alleen mondelinge steun uit het buitenland. Het Westen roept weliswaar op tot een burgerregering, maar oefent weinig druk uit op de militaire raad. Tijdens een bijeenkomst vorige maand in de VS konden het Westen, de VN en de Afrikaanse Unie het niet eens worden over een gezamenlijk actieplan om een burgerregering in Soedan te realiseren. Toch kunnen druk en beloften mogelijk de militairen beïnvloeden. Het waren immers Amerikaanse sancties tegen Soedan, dat werd verdacht van steun aan internationale terroristen, die deels verantwoordelijk waren voor de ineenstorting van de economie. Dat resulteerde uiteindelijk in de omverwerping van de militaire dictator Bashir. Hoewel een deel van de sancties in 2017 werd opgeheven, verkeert het land nog altijd in grote economische moeilijkheden en kan alle hulp gebruiken.

