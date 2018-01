De mens schat recidivekans net zo goed in als de computer, zo niet beter

In Nederland worden ze, voor zover bekend, niet gebruikt, maar op de Amerikaanse markt wordt veel geld verdiend met softwarepakketten voor het beoordelen van de recidivekans. En daar kan voor betrokkene veel van afhangen, want als die kans hoog wordt ingeschat zal die in detentie worden gehouden, terwijl iemand bij wie de kans op recidive laag wordt ingeschat op borgtocht kan vrijkomen.

Lees verder na de advertentie

Studenten van Darmouth College in de VS laten in vakblad Science Advances zien dat die computersystemen zo nauwkeurig niet zijn. Ze voerden COMPAS, een in de VS veel gebruikt softwarepakket, met de gegevens van duizend verdachten die in het verleden waren voorgeleid en van wie ze de verdere criminele carrière kenden. De computer bleek de kans op recidive in 65 procent van de gevallen goed te schatten.

'We weten dat het aantal eerdere veroordelingen een goede voorspeller is van recidive' Recidive-deskundige Laura Menenti